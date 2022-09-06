На основании части четвертой статьи 45 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. № 205-З «О растительном мире» Гомельский областной исполнительный комитет 1 августа 2022 года принял решение № 602 «О сроках сбора, заготовки (закупки) в 2022 году дикорастущих ягод брусники и клюквы на территории Гомельской области». В области установлены сроки сбора, заготовки (закупки) дикорастущих ягод брусники с 20 августа, клюквы — с 10 сентября.

В соответствии с пунктом 3 статьи 85 Лесного кодекса Республики Беларусь: Сбор дикорастущих ягод должен осуществляться не наносящими вред ягодникам и не приводящими к их уничтожению способами, и приспособлениями, соответствующими обязательным для соблюдения требованиям, установленным техническими нормативными правовыми актами в области технического нормирования и стандартизации.

В соответствии с Правилами заготовки древесных соков, сбора, заготовки или закупки дикорастущих растений и (или) их частей, запрещается изъятие:

ягод брусники с содержанием недозрелых ягод более 1% от собранной массы;

ягод клюквы с содержанием недозрелых ягод более 5% от собранной массы.

В соответствии со статьей 16.19 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях:

Сбор или заготовка грибов, других дикорастущих растений или их частей (плодов, ягод, семян и др.), древесного сока на территории, где такие заготовки или сбор запрещены, либо их заготовка или сбор без разрешительного документа, когда его получение обязательно, или не в соответствии с ним — влекут наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя — до ста базовых величин, а на юридическое лицо — до пятисот базовых величин. Нарушение установленных сроков, применение запрещенных средств или методов сбора, или заготовки грибов, других дикорастущих растений или их частей, древесного сока либо иное нарушение правил сбора или заготовки — влекут наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя — до ста базовых величин, а на юридическое лицо — до пятисот базовых величин. Нарушение правил закупки грибов, других дикорастущих растений или их частей в промысловых целях – влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин с конфискацией закупленных дикорастущих растений или их частей или без конфискации, на индивидуального предпринимателя – от десяти до ста базовых величин с конфискацией закупленных дикорастущих растений или их частей или без конфискации, а на юридическое лицо – до пятисот базовых величин с конфискацией закупленных дикорастущих растений или их частей или без конфискации.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2 76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская межрайонная инспекция ОЖиРМ.