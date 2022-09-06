На основании части четвертой статьи 45 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. № 205-З «О растительном мире» Гомельский областной исполнительный комитет 1 августа 2022 года принял решение № 602 «О сроках сбора, заготовки (закупки) в 2022 году дикорастущих ягод брусники и клюквы на территории Гомельской области». В области установлены сроки сбора, заготовки (закупки) дикорастущих ягод брусники с 20 августа, клюквы — с 10 сентября.

В соответствии с пунктом 3 статьи 85 Лесного кодекса Республики Беларусь: Сбор дикорастущих ягод должен осуществляться не наносящими вред ягодникам и не приводящими к их уничтожению способами, и приспособлениями, соответствующими обязательным для соблюдения требованиям, установленным техническими нормативными правовыми актами в области технического нормирования и стандартизации.

В соответствии с Правилами заготовки древесных соков, сбора, заготовки или закупки дикорастущих растений и (или) их частей, запрещается изъятие:

  • ягод брусники с содержанием недозрелых ягод более 1% от собранной массы;
  • ягод клюквы с содержанием недозрелых ягод более 5% от собранной массы.

В соответствии со статьей 16.19 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях:

  1. Сбор или заготовка грибов, других дикорастущих растений или их частей (плодов, ягод, семян и др.), древесного сока на территории, где такие заготовки или сбор запрещены, либо их заготовка или сбор без разрешительного документа, когда его получение обязательно, или не в соответствии с ним — влекут наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя — до ста базовых величин, а на юридическое лицо — до пятисот базовых величин.
  2. Нарушение установленных сроков, применение запрещенных средств или методов сбора, или заготовки грибов, других дикорастущих растений или их частей, древесного сока либо иное нарушение правил сбора или заготовки — влекут наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя — до ста базовых величин, а на юридическое лицо — до пятисот базовых величин.
  3. Нарушение правил закупки грибов, других дикорастущих растений или их частей в промысловых целях – влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин с конфискацией закупленных дикорастущих растений или их частей или без конфискации, на индивидуального предпринимателя – от десяти до ста базовых величин с конфискацией закупленных дикорастущих растений или их частей или без конфискации, а на юридическое лицо – до пятисот базовых величин с конфискацией закупленных дикорастущих растений или их частей или без конфискации.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2 76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская межрайонная инспекция ОЖиРМ.