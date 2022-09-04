Такое мнение высказал главный санитарный врач района Сергей Антонов.

– Осень – опасная вирусная пора. По прогнозам Минздрава, в сентябре-октябре ожидается подъем заболеваемости COVID-19, но паниковать не стоит. В районе продолжается активная работа по обеспечению противоэпидемической готовности к очередному подъему заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРИ), в том числе инфекцией COVID-19.

В настоящее время, которое характеризуется относительным эпидемиологическим благополучием, особое внимание гражданам необходимо уделить проведению вакцинации против инфекции COVID-19. Многие уже прошли первичную (основную) вакцинацию, а сейчас пришла пора задуматься о том, как поддержать иммунитет и повысить уровень защиты против коронавирусной инфекции. Наиболее эффективный способ усилить специфическую защиту от вируса – бустерная или усиливающая вакцинация.

Напомню, бустерная прививка – это дополнительное (повторное) введение вакцины через какое-то определенное время после получения основного либо предыдущего дополнительного курса вакцинации для подстегивания иммунной системы снова вырабатывать антитела к инфекционному агенту. Она проводится через 6 и более месяцев после законченной первичной вакцинации, а затем – каждые полгода лицам в возрасте 18 лет и старше, – рассказал Сергей Александрович.

Напомним, вакцину можно получить в прививочных пунктах, расположенных в медучреждениях района. Для бустерной вакцинации используются вакцины Спутник Лайт и Спутник V.

Наталья НИКОЛАЕВА