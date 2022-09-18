О том, как предприятию удается не только устойчиво держаться

на плаву, но и развиваться дальше, в преддверии профессионального праздника рассказал директор Буда-Кошелевского опытного лесхоза Сергей Лозко:

– Несмотря на санкции, которые коснулись и сферы лесного хозяйства, благодаря наращиванию объемов производства, нам удалось выполнить все доведенные показатели, в том числе и финансовые. Лесхоз можно сравнить с большим кораблем, который, используя навигационные предметы, уверенно идет по приборам к достижению целей. И то, что поставленные в начале года задачи, невзирая на все преграды, будь то девятый вал или непредвиденный шторм, будут достигнуты, сомневаться не приходится. Это подтверждают и промежуточные итоги работы. За 7 месяцев текущего года посадка лесных культур произведена на 131,5 га при задании 50 га, выручка при плане 11860 тыс. рублей составила 11861 тыс. рублей, заготовлено 118 тыс. м3 леса (при плане 100 тыс. м3).

Выполнение финансовых показателей позволило нам не только обеспечивать рост заработной платы, но и финансировать в инвестиции за счет собственных средств. Это питомник, строительство теплиц, поля доращивания, дороги и компостника. Завершено строительство гаражей в Чеботовичском лесничестве: уже в этом месяце новые объекты будут введены в эксплуатацию. К 7 ноября планируем завершить реконструкцию асфальтированной площадки и складских помещений с элементами благоустройства по ул. Лавриновича в Буда-Кошелеве. Выполнены работы по проектированию нового административного здания с гаражами Наспенского лесничества: в настоящее время проект находится на государственной экспертизе. А строительство и ввод новостройки планируем завершить к следующему Дню работников леса. Ряд работ по благоустройству провели в Дуравичском и Чернянском лесничествах. Что касается техники и оборудования, то в 4-м квартале планируем приобрести в ОАО «Гомсельмаш» целый комплекс для очистки лесосек от порубочных остатков и ротоватор для подготовки почвы, что позволит более качественно очищать лесосеки и готовить почву под новые насаждения. Пополнился новыми автомобилями и наш автопарк: приобретены МАЗ — техпомощь, МАЗ — сортиментовоз и лесовоз.

– За каждой цифрой, нововведением, достижением – личный вклад каждого работника опытного лесхоза, – подчеркивает Сергей Лозко. – Мы, в свою очередь, стремимся к тому, чтобы все члены трудового коллектива чувствовали уверенность в завтрашнем дне, имея стабильную работу и достойную заработную плату. К слову, в этом году она выросла на 20% и составила 1600 рублей. В преддверии Дня работников леса желаю всем лесоводам, ветеранам отрасли крепкого здоровья, счастья, достатка, благополучия, успехов в работе и удачи во всех начинаниях.

А ведь действительно, в успешной работе предприятия и секрета-то большого нет: просто весь коллектив, начиная от рядовых работников, руководителей структурных подразделений до руководства предприятия трудится на общий результат. В этом мы смогли убедиться, встречаясь с работниками на разных участках.

То, что в лесхозе есть трудовая династия, да не одна, говорит о многом. Люди по примеру или совету приходят в лесхоз и остаются верны профессии и делу. Так, Юрий и Денис Суворовы трудятся в Чернянском лесничестве. Юрий Владимирович в лесхозе уже 17 лет – начинал с трелевочника, сейчас работает на форвардере в лесопункте. Порядка 40-50 кубов древесины вывозит ежедневно. В работе ценит прежде всего трудолюбие, которое привил и своему сыну. Денис Суворов 6-й год на МПТ перевозит древесину. По совету отца пришел сюда на работу и ни о чем не жалеет. Суворовы признаются, что дед и дядя в свое время были лесниками, судя по всему, лесное дело у них в генах. По итогам работы Денису Суворову объявлена благодарность Министра лесного хозяйства Республики Беларусь, а труд Юрия Суворова отмечен Почетной грамотой Гомельского ГПЛХО.

Такой же значимой награды удостоен и начальник пожарно-химической станции Николай Юденков. Николай Адамович пришел в лесхоз 16 лет назад инженером по охотничьему хозяйству и уже 4 года возглавляет коллектив пожарно-химической станции. Под его началом 6 человек: 2 дежурят на мониторах системы видеонаблюдения, 4 пожарных, все из числа молодых, выезжают на возгорания. По признанию Николая Юденкова, легко работать с молодежью. Помимо непосредственного тушения пожаров, работники станции проводят большую профилактическую работу: выезжают в рейды, разъясняют гражданам правила пожарной безопасности.

С Николаем Юденковым на одном предприятии лесничим Викторинского лесничества трудится и его сын Дмитрий. Накануне праздника Дмитрий Юденков награжден Почетной грамотой районного исполнительного комитета. С лесом на «ты» он уже полтора десятка лет. По признанию Дмитрия Николаевича, будущую профессию выбрал сам и за годы работы понял, что в другой сфере себя не видит. «Несмотря на объективные трудности, большие площади и объемы лесозаготовок, успеваем все в срок, – делится Дмитрий Юденков. – Все работники находятся на своих местах, каждый добросовестно выполняет свою работу, словом, надежный тыл, мне, как руководителю, обеспечен». В подтверждение слов лесничего нагрудным знаком отличия Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь «20 гадоў бездакорнай службы ў дзяржаўнай лясной ахове Рэспублікі Беларусь» отмечен труд мастера леса Виктора Нестерова. В 2000-м году пришел он в лесничество на Рогинский участок. Сегодня является примером для подражания для молодого поколения. Не отстает от старшего товарища и лесник Александр Иванов: добросовестный и ответственный, человек на своем месте. Родом он из Струков, можно сказать, и вырос в лесу. Здесь же и его владения – участок порядка 1000 га. Александр Васильевич награжден нагрудным знаком отличия «10 гадоў бездакорнай службы ў дзяржаўнай лясной ахове Рэспублікі Беларусь».

Не менее опытные и профессиональные работники трудятся и в Буда-Кошелевском лесничестве, которое по итогам прошлого года заняло первое место среди лесничеств. По мнению лесничего Романа Щукина, это достижение – результат работы всего коллектива. Сам Роман Юрьевич – один из молодых руководителей. Но, имея за плечами более 10 лет стажа и опыт работы мастером, помощником лесничего, умело руководит подразделением. Его труд отмечен благодарностью районного Совета депутатов. 21 человек в подчинении Романа Щукина. Среди них – мастер леса Андрей Кругов, который главным принципом в работе считает качественное и ответственное выполнение своих обязанностей. Не случайно Андрей Анатольевич награжден нагрудным знаком отличия «30 гадоў бездакорнай службы ў дзяржаўнай лясной ахове Рэспублікі Беларусь». Лесник Виктор Шайнов также долгое время работает на предприятии, с 1994 года. 2200 га леса на его участке находятся под надежной защитой. За работу Виктору Александровичу объявлена благодарность районного исполнительного комитета.

Бухгалтерская и экономическая службы любого предприятия, тесно взаимодействуя, способны решать даже самые непростые задачи. Тем более, если там работают настоящие профессионалы. Вся трудовая деятельность главного бухгалтера лесхоза Светланы Тур связана с предприятием. Светлана Ивановна – специалист высокого класса, который не боится нововведений. К слову, опытный лесхоз – первый в области, где ввели новую версию программы «1 С Бухгалтерия 8». За профессионализм Светлана Тур награждена Почетной грамотой Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь. Экономист с 20-летним стажем Александр Рапинчук считает важным, чтобы предприятие работало эффективно и имело прибыль. Александр Гордеевич заведует сектором планово-экономической службы с 2016 года. В его ведении – оплата труда, фонд заработной платы, премирование работников. За многолетний труд он награжден грамотой районного Совета депутатов. Бухгалтер Ольга Слесарева на предприятии уже 6 с половиной лет. Хоть и начинала работать в потребительской кооперации, считает, что именно в лесной отрасли нашла свое призвание. Несмотря на молодость, ее профессионализм отмечен на районном уровне: Ольге Слесаревой объявлена благодарность районного исполнительного комитета.

Труд лесоводов тяжел и почетен. В преддверии праздника заслуженные награды различного уровня получил также 31 работник предприятия. За многолетний добросовестный труд, профессионализм Почетной грамотой Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь награжден директор Сергей Лозко. Благодарность Министра лесного хозяйства Республики Беларусь объявлена леснику Наспенского лесничества Виктору Дупанову. Нагрудным знаком отличия «20 гадоў бездакорнай службы ў дзяржаўнай лясной ахове Рэспублікі Беларусь» награждена помощник лесничего Чернянского лесничества Елена Клакоцкая. Почетной грамоты Гомельского областного Совета депутатов удостоен тракторист Наспенского лесничества Юрий Свинтицкий. Грамотами Гомельского ГПЛХО награждены: заместитель директора по идеологической работе Татьяна Павлюкова, главный инженер Алексей Швадронов, водитель Владимир Щирцов, бухгалтер лесопункта Ирина Семенова. Благодарности генерального директора Гомельского ГПЛХО объявлены вальщику леса Викторинского лесничества Александру Мазуру, мастеру леса Дуравичского лесничества Олегу Кононенко. Благодарность районного Совета депутатов объявлена лесничему Дуравичского лесничества Антонине Савостеевой. Почетные грамоты опытного лесхоза вручены ведущему экономисту Татьяне Никитенко, машинистам Дмитрию Стагначеву и Владимиру Дупанову, бухгалтеру Тамаре Атрощенко. Заместитель главного бухгалтера Рената Мурзакова, завхоз Ольга Чуракова, юрисконсульт Наталья Дамбовская, уборщик помещений Людмила Юнчиц, тракторист Василий Балебусов, водители Александр Шигалев и Николай Савенок, инженер по лесовосстановлению Марина Механикова удостоены грамот опытного лесхоза. Благодарность директора опытного лесхоза объявлена начальнику лесопитомника Ольге Горбачевской, инженеру-механику Николаю Шарапову, мастерам на лесосеках Ивану Музыченко и Алексею Механикову, лесникам Артему Игнатенко и Андрею Пашкевичу, водителям Ивану Устиненко и Александру Куксе.

Символично, что День работников леса и День народного единства стоят в календаре рядом. Уже второй год работники лесхоза проводят спортивные соревнования «Мы вместе», посвященные этим датам, тем самым демонстрируя сплоченность и единство всего коллектива.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Ирины Палубец

УНП 400054225