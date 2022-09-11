Земледельцы КСУП «Кривск» одними из первых в районе приступили к севу озимых зерновых культур под урожай будущего года.

Там, где еще недавно ходили зерноуборочные комбайны, сегодня стоит гул от работы другой сельскохозяйственной техники: наступили технологические сроки сева озимых колосовых культур. Для тружеников сельхозотрасли сев озимых зерновых – одно из важнейших мероприятий начала осени. Так как именно эти культуры являются основой будущего урожая. Практика показывает, что именно озимые зерновые из года в год дают урожайность выше, чем яровые. Особенно они выручают в засушливые летние месяцы, когда набравшиеся силы ростки хорошо противостоят погодным аномалиям. Не случайно и кривские аграрии делают ставку на озимый сев.

По словам агронома по защите растений Валентины Федористовой, именно в эти сентябрьские дни и закладывается будущий урожай.

– От того, насколько хорошо подготовишь и заправишь почву, какие семена в нее внесешь, такой результат и получишь. Мы стараемся не отступать от технологий, и это приносит свои результаты. С севом озимого рапса мы уже справились. В нынешнем году под него отведено 445 га, что на 204 га больше, чем в минувшем. Теперь на повестке дня у нас сев озимых зерновых культур. На неделе приступили к севу озимой пшеницы, на которую делаем главную ставку. Нынешняя уборочная кампания в очередной раз показала, что озимая пшеница – это именно та культура, которая оптимально подходит для выращивания в наших климатических условиях. Качество зерна было высокое, средняя урожайность составила 36 ц/га, что позволило полностью выполнить госзаказ. В нынешнюю посевную кампанию под нее отведено 1000 га: на 200 га больше, чем в прошлом году. Помимо озимой пшеницы планируем посеять 500 га озимых тритикале, 200 га ячменя и 300 га ржи. В настоящее время производятся пахота, дискование и культивация почвы, вносятся минеральные удобрения. Уверена, что с поставленными задачами мы справимся в оптимальные агротехнические сроки, – рассказала Валентина Федористова.

Первым к севу озимой пшеницы в хозяйстве приступил механизатор Вадим Солоненко. Культуру он засевает на поле вблизи Кривска. Несмотря на молодость, аграрий хорошо знает свое дело и максимально качественно выполняет порученную ему работу.

– Выбор в пользу сельхозотрасли у меня был вполне осознанным, – делится Вадим Солоненко. – Тягу и интерес к технике я проявлял с раннего детства. К тому же, перед глазами был пример отчима, который, как и я, трудится в хозяйстве механизатором. Отучившись в нашем колледже на техника-механика, в 2018-м году пришел работать в родное сельхозпредприятие. После службы в армии вновь сел за руль трактора. Признаюсь, мне нравится работать в поле, ведь именно здесь можно проявить все свои способности. К тому же, понимаешь, какая важная миссия лежит на твоих плечах: качественно посеять хлеб – дело ответственное и непростое. Поэтому я стараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы мы были с урожаем.

Помимо сева, молодого механизатора также задействуют в заготовке кормов и обработке почвы. Глядя, на то, как ответственно Вадим справляется с доверенным ему делом, могу с уверенностью сказать, что у сельского хозяйства есть будущее и отрасль в надежных руках. В целом же, по заверению специалистов, сев в определенные сроки и в правильно подготовленную почву позволит рассчитывать на хороший урожай в 2023 году.

Как рассказали в управлении сельского хозяйства и продовольствия райисполкома, сельхозпредприятия района приступили к севу озимых зерновых культур. Озимый клин в районе составит 23889 га, что на 1270 га больше прошлогоднего. Первыми к севу озимой шеницы приступили аграрии РУП «Белоруснефть-Особино» и КСУП «Кривск». На утро пятницы уже засеяно 432 га площадей. Помимо сева озимых зерновых культур в активной фазе находится кормозаготовка. Идет уборка гречихи, проса и картофеля. С уборкой льна успешно справляются земледельцы ОАО «Гомельлен».

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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