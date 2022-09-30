С 1 октября в жилых домах Буда-Кошелевского района начнут включать тепло

С 1 октября в жилых домах Буда-Кошелевского района начнут включать тепло. Однако отдел ЖКХ и архитектуры райисполкома предупреждает, что этот процесс не происходит одномоментно. Выход на гидравлический режим работы и отпуск тепловой энергии в соответствии с температурным графиком для жилищного фонда осуществляются в течение 10 календарных дней с момента включения отопления. Этот срок понадобится специалистам, чтобы развоздушить систему отопления и наладить бесперебойную работу.

Если в вашей квартире возникли проблемы с отоплением, вы можете позвонить по короткому телефонному номеру 115 либо по номеру 8 (02336) 7-45-13.