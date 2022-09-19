В рамках межведомственной информационной акции с 20 по 30 сентября будут организованы классные часы, семинары, интернет-челленджи и марафоны, диалоговые площадки, спортивные и культурно-массовые мероприятия, Единые дни информирования на тему правовых и медицинских последствий употребления и сбыта наркотиков, вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков, а также пагубного воздействия наркотических веществ на здоровье подростков.