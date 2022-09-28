Сделать мир вокруг себя интересным, а главное – безопасным. Под такой общей идеей объединятся юные спасатели-пожарные в рамках республиканской акции МЧС «Молодёжь за безопасность».

С целью популяризации деятельности Белоруской молодежной общественной организации спасателей-пожарных и профессии спасателя-пожарного с 3 по 14 октября в районе пройдет республиканская акция «Молодежь за безопасность».

Во время первого этапа акции с 3 по 07 октября юные спасатели совместно с работниками МЧС посетят домовладения ветеранов Великой Отечественной войны, одиноко проживающих пенсионеров, инвалидов для оказания шефской посильной благотворительной помощи.

Второй этап акции будет проходить с 10 по 14 октября в учреждениях образования и местах массового пребывания людей. Спасатели проведут обучающе-развлекательные программы: викторины, конкурсы, расскажут о деятельности БМООСП и примут ребят в члены БМООСП.