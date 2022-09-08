Участие в семинаре приняли руководители ветеринарной службы Гомельской области.

Главные ветеринарные врачи области посетили МТФ «Бушевка» филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод», где на конкретных примерах увидели, как налажена работа по соблюдению технологий выращивания молодняка КРС, а также узнали о проводимых ветеринарных мероприятиях по поголовью.

Участники семинара познакомились с полной цепочкой цикла, начиная от кормления и содержания коровы до рождения теленка и его технологически правильного содержания.

Как рассказал руководитель сельхозпредприятия Александр Хаврученко, чтобы была отдача, необходимо создать как максимально комфортные условия для животных, так и условия для работы животноводов. Также не менее важно увеличивать производительность, а затраты снижать. С животными должны работать специалисты, при этом соблюдая все необходимые технологии, начиная с момента появления на свет теленка. И в этом ветеринарная служба хозяйства играет ведущую роль.

Было отмечено, что работа по выращиванию молодняка в хозяйстве налажена на высоком уровне, благодаря чему удалось повысить сохранность поголовья, снизить падеж и непроизводительное выбытие животных, а также в целом добиться хороших результатов в животноводстве.

Также была проведена учеба по профилактике АЧС.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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