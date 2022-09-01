Сегодня для мальчишек и девчонок особенный день. Во всех школах проходят торжественные линейки, посвященные Дню знаний. Особое внимание – первоклассникам, которые впервые сядут за парты и отправятся в страну знаний. В новом учебном году порог школы переступили 48 первоклассников, а дружная школьная семья педагогов пополнилась двумя молодыми специалистами.

Традиционно, с Днем знаний школьников поздравляют учителя, родители, руководство района, представители силовых структур, общественных объединений и организаций.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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