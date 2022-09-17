В районном фольклорном празднике приняли участие 23 коллектива из Буда-Кошелевского и Жлобинского района. В рамках конкурсной программы артисты исполняли народные песни и байки, а также презентовали выставки декоративно-прикладного творчества и проводили белорусские игры.
По итогам конкурса за исполнение песни победил коллектив Рогинского центра народного творчества.
За исполнение баек в номинациях первое место заняли артисты Ивольского сельского дома культуры, а также Коммунаровского дворца культуры.
В конкурсе среди выставок декоративно-прикладного творчества победила мастер Наталья Паращенко, а в конкурсе белорусской игры — филиал Краснознаменского сельского дома культуры.
Фоторепортаж с места событий.
Алина ЮРИНСКАЯ