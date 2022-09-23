Сегодня наши квартиры и дома насыщены множеством электроприборов. И чаще всего несоблюдение мер безопасности становится причиной возникновения пожаров, а предпосылками к этому являются неумелое пользование, небрежность в обращении с бытовой техникой.

Короткое замыкание

Электрооборудование создает повышенную нагрузку на элект-росети, спроектированные более 30 лет назад и рассчитанные лишь на холодильник и телевизор. Всё это неизбежно приводит к нагреву проводов, оплавлению изоляции и замыканию электропроводки. Но в большинстве случаев из-за длительного нагрева электропроводов изоляция сохнет, теряя свои защитные свойства, что неизбежно приводит к короткому замыканию. И это намного опаснее, чем в случае с ее оплавлением, когда запах можно почувствовать.

Изоляция проводов «стареет» и внутри бытовых электроприборов, а ведь срок их службы в среднем около 10 лет. Но у населения порой бытовая техника «отрабатывает» по нескольку десятилетий, что может обернуться бедой. Нередко огнеборцы выезжают в жилые дома по причине короткого замыкания электроприборов. Чаще всего «коротят» телевизоры и микроволновые печи, а бывает, что загорается и сама розетка, когда через тройники и удлинители ее перегружают обилием электроприборов.

Мина замедленного действия

По мнению спасателей, старые холодильники, телевизоры и т.п. являются для их владельцев «миной замедленного действия». В большинстве случаев безопасным периодом эксплуатации бытовых электроприборов специалисты считают срок не более 5 лет, а для некоторых – 10 лет. Но люди рачительные используют старую бытовую технику до последнего и даже при покупке новой отвозят еще работающий агрегат, например, на дачу, что весьма опасно. В особенности это касается холодильников, поскольку эти устройства работают в круглосуточном режиме и часто остаются без присмотра.

Не стоит испытывать судьбу. Утилизируйте вышедшие из срока службы электроприборы. В противном случае готовьтесь к неприятным сюрпризам, вплоть до пожаров.

Кстати:

В рамках информационной кампании «Безопасная старость» МЧС уделяет внимание приведению домов пожилых людей, находящихся в особой группе риска, в пожаробезопасное состояние. Но участие в этом деле необходимо и со стороны взрослых детей, живущих отдельно от стариков. Просьба обратить внимание на простые, но очень важные вещи в родительском доме: неприбитый предтопочный лист у печи, трещины и непобеленный дымоход, старую электропроводку, захламленный чердак. Иногда минуты, потраченные на устранение этих бытовых проблем, могут спасти жизнь близкого человека.