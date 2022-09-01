1 октября — особенный праздник, день уважения и почитания пожилого человека. Этот праздник возник в XX веке. Сначала День пожилых людей начали отмечать в Европе, затем в Америке, а в конце 80-х годов во всем мире.

14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН постановила считать 1 октября Международным днём пожилых людей, а в нашей стране этот праздник отмечается с 1992 года. С тех пор ежегодно, в золотую осеннюю пору мы чествуем тех, кто все свои силы и знания посвятил своему народу, кто отдал здоровье и молодость молодому поколению.

Сам факт, что этот день мы отмечаем наряду со многими праздниками и памятными датами, свидетельствует об уважении ко всем пожилым людям — членам нашего общества, признание их заслуг и значимости их труда. День пожилых людей – это напоминание о том, что нужно с пониманием и уважением относиться к старшему поколению.

Пожилые люди – это наша гордость, наше дорогое достояние. В свое время они воспитали нас, работали на пользу своей страны и общества, во имя детей и внуков, оставили в наследство богатый опыт и мудрость поколений.

Теперь, дожив до зрелого возраста, многие из них в силу различных обстоятельств, сами нуждаются в той или иной помощи.

После 60 лет у людей обычно больше проблем со здоровьем. Спутниками преклонных лет часто становится постоянная бессонница, головная боль, головокружение, вызванные атеросклерозом сосудов головного мозга. Значительное место занимают сердечно-сосудистые заболевания, а так же нарушение мозгового кровообращения, болезни опорно-двигательного аппарата, эндокринная патология и другие.

Пожилые люди болезненно воспринимают покинутость, отчуждение, невостребованность, недопонимание со стороны молодого поколения, которое часто недооценивает силу человеческого контакта с пожилыми.

Людям, которые имеют пожилых родителей или которые присматривают за пожилыми людьми, специалисты дают следующие советы:

если у ваших близких плохое зрение и недостаточный слух, до них необходимо чаще дотрагиваться. Такой тактильный контакт может частично помочь пожилым людям решить проблему со слухом и зрением. Обнимать, кстати, необходимо и тех людей, которые не имеют подобных проблем.

пожилые люди должны как можно чаще ощущать наше внимание, даже если мы думаем, что они совершенно не любят и не ценят нас.

используйте юмор, чтобы повысить настроение пожилого человека.

Человек должен улыбаться каждый день, а еще лучше смеяться.

День пожилого человека – это добрый и светлый праздник, в который мы окружаем особым вниманием наших родителей, бабушек и дедушек. Этот праздник очень важен сегодня, т.к. он позволяет привлечь внимание к многочисленным проблемам пожилых людей, существующим в современном обществе. Мы должны помнить о потребностях пожилых людей. Новый социальный статус человека в пожилом возрасте, вызванный, прежде всего, прекращением или ограничением трудовой деятельности, изменениями самого образа жизни и общения, трудностями адаптации к новым условиям жизни, требует особой поддержки, как социальных служб государства, так и просто рядом живущих людей.

Возраст зрелых, мудрых людей часто называют осенью жизни. Как каждое время года прекрасно по-своему, так же неповторимы и возрастные «сезоны» нашей жизни. Какие бы беды ее ни омрачали, все плохое забывается. И мы снова радуемся жизни, мечтаем о счастье, о любви. Ведь жизнь прекрасна!

Сам факт того, что стареют все по-разному, указывает на то, что печаль и горе – не единственный удел старого человека. Этот возраст отличает особое предназначение: именно старость обеспечивает общую перспективу развития личности, связь времен и поколений. С переходом в категорию пожилых людей, пенсионеров, зачастую коренным образом изменяется не только взаимоотношения человека и общества, но и такие ценностные ориентиры, как смысл жизни, счастье, добро и зло и др. Меняется и сам образ жизни, распорядок дня, круг общения.

Ожидание старости в воображении часто бывает болезненнее, чем реальность. С возрастом появляется мысль о повышении ценности жизни. Но возраст все-таки есть возраст. Старость приносит с собой и изменение привычных жизненных стандартов, и болезни, и тяжелые душевные переживания.

Что же нужно помнить и делать, чтобы жизнь после выхода на пенсию и отключения от активной производственной деятельности стала радостью, а не горем и одиночеством? Первое условие: не сдаваться, развивайте духовные запросы и интересы, ведь эмоциональный фон жизни крайне важен. Нужно перестать волноваться и думать, что в вашей жизни уже не произойдет никаких улучшений. Они будут, ведь все меняется. Отвлекайтесь на развлечения (прогулки в парке, чтение), не стесняйтесь просить о помощи окружающих. Организуйте себе хороший, полноценный сон, рациональное питание, не забывайте о том, что регулярные прогулки, легкая гимнастика помогают сохранить бодрость и подвижность. Чаще улыбайтесь, ведь смех оказывает благотворное влияние на все физиологические процессы, тем самым продлевая нам жизнь. Старайтесь всегда сохранять позитивный психологический настрой, направленный на преодоление страхов, жизненных трудностей, болезней.

Запомните все в ваших руках. Главное – не надо ждать, надо жить здесь и сейчас, в эту самую минуту. Научитесь радоваться каждому мигу, потому что это ваша жизнь, и вы как художник, можете нанести на полотно темную краску, а можете нарисовать радугу.

В рамках Дня пожилых людей 30 сентября с 11.00 до 13.00 по телефону 7-31-21 в УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» будет организована «прямая» телефонная линия с заместителем главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» Князевой О.А. 13.00