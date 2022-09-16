16 сентября мировая общественность отмечает День охраны озонового слоя. Наряду с глобальным потеплением климата именно эта экологическая проблема является сегодня одной из самых актуальных для человечества. Для ее решения потребуются серьезные усилия всех стран.

16 сентября 1987 года 36 стран подписали документ, согласно которому страны-участницы должны ограничить и полностью прекратить производство озоноразрушающих веществ. Государствам предлагалось посвятить этот день пропаганде деятельности в соответствии с задачами и целями, изложенными в Монреальском протоколе и поправках к нему.

Тема празднования в 2019 году – «32 года успешной работы по восстановлению озонового слоя».

Последняя научная оценка состояния озонового слоя, выполненная в 2018 году, показывает, что озоновый слой восстанавливается со скоростью 1–3 % за десятилетие, начиная с 2000 года. При прогнозируемых скоростях озоновый слой над Северным полушарием в средних широтах может полностью восстановится в 2030-х годах, восстановление озона над Южным полушарием ожидается в 2050-х годах, а над полярными регионами – к 2060 году. С учетом того, что многие озоноразрушающие вещества, являются мощными парниковыми газами, усилия по охране озонового слоя также способствовали борьбе с изменением климата путем предотвращения, по оценкам ученых, 135 миллиардов тонн выбросов в эквиваленте СО2 в период с 1990 года по 2010 год. Усилия по защите озонового слоя также способствовали мерам по борьбе с изменением климата. Так, по оценкам, благодаря этим действиям, с 1990 по 2010 год удалось предотвратить выбросы 135 миллиардов тонн углекислого газа.

Таким образом, благодаря Монреальскому протоколу, обеспечивается защита здоровья человека и экосистем в результате сокращения воздействия на Землю вредного ультрафиолетового облучения. Между тем, необходимо сохранить данные достижения, продолжая устранять любые незаконные источники озоноразрушающих веществ по мере их возникновения. Также необходима полная поддержка в реализации Кигалийской поправки к Монреальскому протоколу, которая вступила в силу 1 января 2019 года. Путем поэтапного отказа от гидрофторуглеродов, которые являются потенциальными парниковыми газами, выполнение положений данной поправки поможет снизить рост глобальной температуры на 0,4 °C к концу века. Сочетая эти действия с поэтапным отказом, мы сможем добиться улучшения ситуации в области борьбы с изменением климата.

Давайте вместе работать над восстановлением озонового слоя!

ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ