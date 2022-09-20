Активисты, волонтеры, инноваторы, организаторы и на все руки умельцы — это лишь краткие характеристики членов Белорусского республиканского союза молодежи.

В честь 20-летия организации «Гомельская праўда», которое отмечается сегодня, подготовила подборку событий, в которых принимала участие наша гомельская молодежь.

1. Гомельский студенческий отряд имени Марата Казея (студенты БелГУТа и ГГУ имени Ф. Скорины) был задействован на всебелорусской молодежной стройке АЭС в городе Островец Гродненской области.



В 2022 году студотряд «Чемпионы» БелГУТа работал на строительстве киноконцертного зала «Островец», районной поликлиники, улиц Октябрьской и Белорусской АЭС.

2. Студенческий стройотряд БелГУТа участвовал в возведении детской областной клинической больницы по улице Жарковского в Гомеле. Также волонтеры вуза раскрасили стены внутри больницы.

3. Активисты волонтерского отряда «Забота» Светлогорского индустриального колледжа трудились на возведении мемориального комплекса «Ола».

4. Студенческий строительный отряд «Память» принял участие в Республиканской молодежной стройке по восстановлению мемориального комплекса «Хатынь».

5. Волонтерские отряды из Гомеля, Гомельского, Ветковского и Добрушского районов помогали благоустраивать мемориальный комплекс «Партизанская криничка».

6. Молодежь благоустраивала Добруш ко Дню белорусской письменности — 2022.

7. Волонтеры обустроили территорию храма преподобного Сергия Радонежского в пригороде Гомеля в рамках областного этапа республиканской благотворительной акции «Восстановление святынь. Нас объединяет история и вера».

8. Шестнадцать парней из БелГУТа трудились наравне с мастерами стройтреста №14 на возведении средней школы в микрорайоне №96 Гомеля. Учащиеся Гомельского государственного художественного колледжа и Гомельского государственного профессионально-технического колледжа народных художественных промыслов раскрашивали стены учреждения.

9. Зимой во время обильного снегопада молодежь проводит акцию «Чистый двор» по уборке от снега на дворовых территориях ветеранов, одиноко проживающих пожилых людей и инвалидов.

10. Обком БРСМ инициировал проект «Голос Памяти» для сохранения исторической правды о событиях Великой Отечественной войны и в рамках республиканского проекта «Цветы Великой Победы».

11. В преддверии Дня Независимости БРСМ дарит новорожденным распашонки с национальными символами Беларуси.

12. Перед началом очередного учебного года волонтеры обкома БРСМ организовывают акцию «В школу с добрым сердцем» по сбору канцелярских принадлежностей для нуждающихся детей из многодетных, неполных семей и семей, испытывающих финансовые трудности.

13. Ежегодно объявляется благотворительный марафон «Все краски жизни для тебя» по сбору средств для детей, находящихся в сложной жизненной ситуации.

14. Форум студенческих талантов «Зимняя радуга» помогает раскрывать творческий потенциал. Подобное мероприятие проводится только на Гомельщине.

15. Во время пандемии коронавирусной инфекции обком БРСМ создал COVID-патрули: волонтеры и активисты распространяли приглашения на вакцинацию и напоминали посетителям крупных торговых центров региона о профилактических мерах.

16. Медицинские отряды Гомельского медуниверситета помогают врачам в медучреждениях Гомеля, Жлобина, Речицы, Буда-Кошелева.

Медицинский отряд «Авиценна» в этом году задействован на подстанциях скорой медицинской помощи в Гомеле.

17. Областной этап республиканского проекта «100 идей для Беларуси» выявил немало перспективных инноваторов. Молодые ученые региона создали перчатку-робота для восстановления мелкой моторики после инсульта, гидропонную ферму, умный дом, самоходный уборочный комбайн и многое другое.

18. Экологический проект «Голоса ушедших деревень» первичка БРСМ Гомельского педагогического колледжа имени Л. С. Выготского проводит совместно с Ветковским музеем старообрядчества: молодежь высаживает яблони в память о деревнях, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС.

19. В Гомельском отделении Белорусской железной дороги возрожден студенческий сервисный отряд проводников.

20. Впервые в нашем регионе был инициирован трудовой проект «Гомсельмаш – 2022», который позволил трудоустроить на одно из ведущих промышленных предприятий Гомельщины более 100 учащихся учреждений профессионально-технического образования.



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