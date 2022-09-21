Накануне знаковой даты пообщались с председателем областного отделения Белорусского фонда мира Тимофеем ГЛУШАКОВЫМ. Главный миротворец Гомельщины поделился мнением о современной международной обстановке и о том, почему некоторые западные политики по-прежнему не хотят жить в дружбе и согласии.

– Тимофей Иванович, напомните, когда учредили Международный день мира.

– Дату объявила Генассамб­лея ООН в 2001 году. После Второй мировой войны конфликты, насилие и террор на земле не прекращались, страдали мирные люди, дети, экономике наносился невосполнимый ущерб. День мира учредили как день прекращения военных действий, день гуманизма, расширения и укрепления дружбы, взаимопонимания между странами и народами. Но не все страны, а главное, политики прислушались к этому решению. Они просто-напросто не стали его выполнять.

– О каких странах идет речь?

– Продолжают насилие и террор, прежде всего, сильные капиталисты: США, Франция, Англия. Они стремятся овладеть странами, имеющими солидные природные ресурсы и отличное географическое расположение, чтобы управлять миром. Их не интересует спокойная и благополучная жизнь в других странах. Мои слова, к сожалению, подтверждают события на Украине, а также всевозможные санкции против нашей республики. Беларусь является страной мира, дружбы, а руководство делает все возможное для счастливой и безопасной жизни народа. Это возможно в первую очередь благодаря Александру Лукашенко, миротворцу с большой буквы.

– С повестки республиканской давайте перейдем к нашей, региональной. Расскажите о деятельности областного отделения в эти непростые времена.

– В рамках своей компетенции и по мере возможностей мы организуем мероприятия, которые способствуют положительному решению внутреннего и внешнеполитического курсов, проводимых в респуб­лике. Прежде всего я говорю о гражданско-патриотическом и трудовом направлениях нашей деятельности. Стараемся прививать жителям Гомельщины любовь и преданность Беларуси.

– На что в первую очередь обращаете внимание?

– На работу с молодым поколением. Именно от его подготовленности к жизни, работе будет во многом зависеть будущее страны, стабильность и безопасность.

– Напомните читателям об основных ваших акциях.

– Традиционные и основные – это марши мира и труда, памяти и скорби, памятные мероприятия, посвященные партизанам и сожженным в годы Великой Отечественной войны деревням. Кроме того, вспоминаем о ликвидаторах и населенных пунктах, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Чествуем человека труда – сельхозработников, промышленников, настоящих работяг. Не забываем и о самой благородной профессии в мире – педагогах, воспитывающих нашу молодежь. Именно в Гомельской области зародилась акция «Классный руководитель – главный миротворец и воспитатель!». Уникальным является Международный лагерь дружбы детей славянских народов «Крынічка», в этом году на юбилейную смену приезжали ребята со всей Беларуси и из нескольких регионов России. Во всех акциях участвуют школьники и подростки, они же выступают идейными вдохновителями многих мероприятий.

– В День знаний на Гомельщине появились новые школы мира.

– Их открыли в Рогачеве, Калинковичах, Мозыре, Светлогорске. Накануне Международного дня мира статус присвоили еще двум учреждениям образования – в Речице и Жлобине. Вместе с гомельской школой № 27 теперь их уже семь.

– Появляется ли у детей из таких школ дополнительная ответственность?

– А как же. Главная задача школы мира – воспитать настоящих граждан-патриотов, а основное правило для детей – быть примером во всех отношениях. Присваивали статус не просто так, выбирали самых активных, дети из этих школ много лет сотрудничают с областным отделением БФМ.

– Из года в год ваша организация становится масштабнее. Что бы вы пожелали коллегам накануне значимой для вас даты?

– Как отмечает Президент Беларуси, быть настоящим миротворцем непросто, но это почетная миссия. Наши коллеги укрепляют дружбу, воспитывают людей всех возрастов и профессий на традициях трудолюбия, учат единству, патриотизму, любви к Родине. В Международный день мира областное отделение БФМ обращается ко всем жителям и гостям области, общественным молодежным организациям, родительской общественности, всем мыслящим людям: расширяйте и укрепляйте взаимопонимание между народами и странами, пропагандируйте идеи мира, добра, делайте все зависящее, чтобы наша Беларусь была примером для других. Чтобы во всех уголках нашей планеты говорили: мы самая миро­любивая, трудолюбивая, гостеприимная, доброжелательная, процветающая страна.

От миротворцев Гомельщины поздравляю всех с Международным днем мира! Надеюсь, что наше плодотворное сотрудничество будет способствовать выполнению благороднейшей миссии – миссии мира, дружбы, добра. Пусть лозунг «Защита мира – дело всех и каждого» был в сердцах всех жителей Земли.

Источник: http://gp.by

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