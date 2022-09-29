Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной преждевременной смерти и инвалидности как в Беларуси, так и большинстве европейских стран. В основе патологии как правило, лежит атеросклероз, который развивается медленно и проявляется когда атеросклероз повлёк выраженные не обратимые изменения в сосудах.

Инфаркт миокарда и инсульт часто случаются внезапно, а исход не предсказуем, но сознательность граждан и высокая мотивация в тесном сотрудничестве с медицинским персоналом может помочь в профилактике болезней системы кровообращения и в реабилитации при условии возникновения болезни и ее осложнений.

Значительное количество случаев ССЗ зависит от стиля жизни и вариабельных физиологических факторов.

Снижение факторов риска, несомненно, приводит к снижению смертности и заболеваемости.

Цели которые необходимо поставить и достигнуть пациентам.

Снижение избыточного веса и ожирения.

Снижение веса рекомендуется людям с ожирением (ИМТ более 30 кг/м2), а также пациентам с окружностью талии (у мужчин — более 102 см, у женщин более 88 см).

Для поддержания нормального физического тонуса организма рекомендуется 30 минутная аэробная физическая нагрузка 5-7 дней в неделю, постоянно.

Выбор правильного питания

В пищевом рационе рекомендуется ограничить потребление продуктов животного происхождения, богатых холестерином (ХС) и насыщенными жирами: жирных сортов мяса, сала, сливочного масла, сметаны, яичного желтка, жирного сыра, колбасы, сосисок, всех субпродуктов, рыбной икры, креветок, кальмара. Рекомендуется заменить животный жир растительным, так как последний богат антиатерогенными ненасыщенными жирами. Полиненасыщенные жиры (ПНЖ) содержатся в виде омега-6 линолевой кислоты в растительном масле (подсолнечном, кукурузном, хлопковом) и в виде омега-3 альфа-линоленовой кислоты в льняном и соевом маслах. Минимальная суточная потребность человека в незаменимой линолевой кислоте составляет 2-6 г., что эквивалентно 10-15 г. подсолнечного масла (2-3 чайные ложки). Рыбий жир богат полиненасыщенными омега-3 жирными кислотами (омега-3 ПНЖК) — эйкозапентаеновой и докозагексаеновой. Предпочтение следует отдавать рыбе северных морей, содержащей омега-3 ПНЖК (скумбрия, сардины, тунец, лосось, макрель, сельдь, палтус).

Другой важный принцип антиатерогенного питания — увеличение потребления продуктов растительного происхождения, способных связывать и выводить ХС из организма.

Рекомендуется употреблять:

пищевые волокна (не менее 30 г. в день); они содержатся в большом количестве в фруктах (груши, яблоки, апельсины, персики), ягодах (малина, клубника, черника), овощах (цветная капуста, брокколи, зеленая фасоль), бобовых (горох, чечевица, фасоль);

пектины (не менее 15 г. в день), содержатся в свежих фруктах (яблоки, сливы, абрикосы, персики), ягодах (черная смородина), овощах (морковь, свекла);

Для профилактики атеросклероза рекомендуется употреблять больше фруктов — не менее 400г или 5 порций в день: 1 порция = 1 яблоко/1 банан/1 апельсин/1 груша/ 2киви/ 2сливы/ 1 столовая ложка сухофруктов/1 большой ломтик дыни или ананаса/1 стакан сока. Количество вареных пли свежих овощей в пищевом рационе должно быть не менее 400 г. (2 чашки).

Отказ от курения

Отказ от курения сопровождается некоторым снижением ХС-ЛНП и заметным повышением ХС ЛВП уже через месяц. Прекращение курения в течение двух лет приводит к снижению риска коронарной смерти на 36 % и нефатального инфаркта миокарда на 32 %.

Артериальное давление

У пациентов с установленной ишемической болезнью сердца целевой уровень АД составляет ниже 140/90 мм рт. ст., а выбор антигипертензивных препаратов зависит от основного ССЗ, сопутствующих болезней, а также от наличия или отсутствия других сердечно-сосудистых факторов риска.

Уровень холестерина.

В общей популяции уровень ХС в сыворотке крови должен быть ниже 5 ммоль/л (190 мг/дл), а уровень ХС ЛПНП — ниже 3 ммоль/л (115 мг/дл). У пациентов с клиническими проявлениями ССЗ, а также у пациентов с диабетом целевые уровни должны быть ниже: для общего ХС — менее 4,5 ммоль/л (175 мг/дл) и для ХС ЛПНП — менее 2,5 ммоль/л (100 мг/дл).

Таким образом, для эффективной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений необходимо выполнять всего 6 правил:

Контролируйте ваше артериальное давление. Контролируйте уровень холестерина. Питайтесь правильно. Занимайтесь физическими упражнениями: даже немного лучше, чем ничего. Не начинайте курить, а если курите — попытайтесь бросить, каким бы трудным это не казалось. Попытайтесь избегать длительных стрессов.

В рамках Всемирного дня сердца на базе УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» будет организована работа «горячей» телефонной линии. Свои вопросы вы можете задать 29 сентября врачу-кардиологу Бураковской Ю.С. по телефону 7-09-65 с 14.00 до 15.00.