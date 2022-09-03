XXIX День белорусской письменности пройдет 3-4 сентября в Добруше Гомельской области. Праздник проводится ежегодно в разных городах Беларуси для популяризации лучших традиций национальной культуры, печатного слова, духовности белорусского народа. Его принимают исторические и культурные центры, с которыми неразрывно связана жизнь известных деятелей страны.

Традиция праздновать День белорусской письменности зародилась в 1994 году, когда 28 августа в Полоцке впервые прошли торжества в честь Дня белорусской письменности и печати.

26 марта 1998 года был принят указ Президента №157 «О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь», который установил, что День белорусской письменности будет ежегодно отмечаться в первое воскресенье сентября. С этого момента праздник получил особенно широкий размах и поддержку на самом высоком уровне.

День белорусской письменности традиционно проводится в городах, которые являются историческими центрами культуры, науки, литературы и книгопечатания. Столицами масштабного торжества уже становились Полоцк, Туров, Новогрудок, Несвиж, Орша, Пинск, Заславль, Мстиславль, Мир, Каменец, Поставы, Шклов, Борисов, Сморгонь, Хойники, Ганцевичи, Глубокое, Быхов, Щучин, Рогачев, Иваново, Слоним, Белыничи, Копыль.

В городах, принимающих День белорусской письменности, проводятся масштабные работы по ремонту, реконструкции и восстановлению зданий, улиц и площадей, обновлению жилищного фонда, вводятся в эксплуатацию объекты социально-культурной сферы, открываются памятники архитектуры и искусства. Во время праздника участники и гости знакомятся с новыми книжными изданиями, встречаются с белорусскими и зарубежными литераторами, журналистами, издателями, слушают выступления поэтов и писателей, творческих коллективов и исполнителей. Также на Дне белорусской письменности проходит награждение победителей конкурса на лучшие литературные произведения года, научно-практическая конференция и ряд других мероприятий.

В 2020 году фестиваль состоялся в Белыничах Могилевской области и был посвящен теме малой родины, 75-летию Великой Победы, а также 90-летию со дня рождения Владимира Короткевича. В честь значимого для всей страны торжества в Белыничах открыли скульптурную композицию «Явление иконы». В День белорусской письменности открылось новое здание музея имени В.К.Бялыницкого-Бирули, где впервые появился зал «Духовность». Также был реконструирован парк «Липовая роща», обновлена Аллея Героев. В Белыничах в честь праздника заложили аллею городов — столиц Дня белорусской письменности. В городском парке высадили более 20 кленов. У каждого высаженного дерева установлена табличка, на которой указаны название города и год, когда он принимал День белорусской письменности.

В 2021 году эстафету Дня письменности принял город Копыль Минской области. Праздник проходил 4-5 сентября под девизом «Слова нас аб’ядноўвае». Основной темой масштабного мероприятия стал Год народного единства. К празднику в Копыле появились скейт-площадка, которую горожане сами выбрали во время опроса на сайте райисполкома, а также кинотеатр. Рядом с районным краеведческим музеем был установлен памятник Тишке Гартному. В существующем сквере обустроили Аллею писателей, где появилось 17 интерактивных скамеек с информацией о писателях, которые родились в Копыльском регионе. Для каждого объекта сделали уникальный QR-код, отсканировав который, можно получить доступ к биографии творца и познакомиться с произведениями, которые он написал.

Чем удивит Добруш гостей праздника

XXIX День белорусской письменности в Добруше обещает быть масштабным и запоминающимся. Два дня праздника будут наполнены разноплановыми, интересными событиями, в городе развернутся около 20 основных площадок. В 2022 году в концепцию праздника заложены основные темы: Год исторической памяти, историко-культурное и духовное наследие Добрушского района, юбилеи классиков белорусской литературы Янки Купалы, Якуба Коласа и Максима Богдановича. Данные темы будут раскрываться как на сценических, так и на околосценических площадках.

Важным моментом станет церемония возложения венков и цветов на мемориальном комплексе «Память» (3 сентября с 18.30 до 18.35), у братских могил. На набережной реки Ипуть представят военно-историческую реконструкцию «Добруш партизанский» (3 сентября с 18.35 до 18.55). Здесь же будут работать интерактивная экспозиция музеев боевой славы учреждений образования «Память поколений», мобильный музей «Дорога памяти» Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны и проект Национального художественного музея «Никогда не забудем». По всему району будут возложены цветы к памятникам, захоронениям уроженцев добрушской земли, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Праздничные мероприятия состоятся в центре города. Под главную праздничную сцену и места для зрителей отведена значительная часть центральной площади. Маленьких гостей праздника ждет приятный сюрприз: в сквере, прилегающем к площади, появится большая детская игровая площадка.

Торжественная церемония открытия Дня белорусской письменности пройдет 3 сентября с 20.00 до 22.00 на центральной площади. Во время торжественного открытия состоится награждение победителей республиканского конкурса «Национальная литературная премия». В этом году на конкурс было подано 68 произведений в 7 номинациях. В 22.00 гостей праздника ожидает красочный салют.

На ул. Князя Паскевича развернутся торговые ряды, выставка-презентация туристического потенциала, «Почтовый павильон», молодежная площадка. В сквере будет работать детская интерактивная зона. На открытой площадке возле фонтана — локации, подготовленные учреждениями профессионально-технического и среднего специального образования области.

Гостей праздника пригласят посетить выставку региональных печатных средств массовой информации «Газетный бульвар», площадку «История печати Гомельщины».

Территорией творчества, и прежде всего литературы, станет сквер по проспекту Мира. В сквере гости праздника побывают на тематических литературных подворьях. Свои творческие проекты презентует Гомельское областное отделение Союза писателей Беларуси. Здесь же на ремесленных рядах «Ад спадчыны да сучаснасці» можно будет увидеть уникальные аутентичные изделия. Главное событие этой части праздника — открытие памятника народному писателю Беларуси Ивану Шамякину (3 сентября в 19.30), который является уроженцем Добрушского района. Найдут отражение в программе и 140-летие со дня рождения Якуба Коласа и Янки Купалы, юбилейные даты других белорусских писателей.

Около 200 писателей приедут на XXIX День белорусской письменности в Добруш 3-4 сентября. Познавательным и запоминающимся обещает стать фестиваль книги и прессы, который пройдет 3-4 сентября (начало 3 сентября в 11.00). Он будет представлен 4 тематическими павильонами: «Бацькаўшчына», «Слова пісьменніка», «Белдрук», «Белкніга».

3 сентября с 12.00 до 18.00 пройдет научно-практическая конференция «Добрушские чтения», которую подготовили совместно Министерство информации и Национальная академия наук Беларуси. Конференция включает научные доклады, посвященные Году народного единства и освещению историко-культурного наследия добрушской земли, которые традиционно становятся серьезным вкладом в формирование историко-культурной информации для дальнейшего использования на территории городов, принимающих День белорусской письменности.

В дни праздника также запланировано вручение литературной премии им. К. Туровского, региональный праздник духовых оркестров «Фанфары Гомельщины», персональная выставка почетного гражданина Добруша, заслуженного деятеля искусств Беларуси Владимира Прокопцова. Учащиеся и преподаватели Гомельского художественного колледжа презентуют творческий проект «Добруш глазами художников».

3 сентября гостям праздника будет представлена концертная программа «Усё яшчэ будзе…» народного артиста Беларуси, члена Союза писателей Беларуси Эдуарда Ханка (ДУО «Детская школа искусств, г. Добруш»). Возле детской школы искусств 3 (с 11.00 до 22.00) и 4 (с 10.00 до 17.00) сентября состоится «Моладзь ФЭСТ».

Должное внимание в программе уделят и спортивной составляющей. Часть событий пройдет на реконструированном стадионе «Юность». У стадиона новое футбольное поле с искусственным покрытием, трибуны на 198 мест, пять беговых дорожек, универсальная площадка для волейбола и баскетбола и другие элементы. Поклонников футбола соберет фестиваль памяти Владимира Рыженкова (3 сентября с 11.00 до 17.00 и 4 сентября с 10.00 до 16.00).

Для гостей праздника разработан насыщенный туристический маршрут по интересным местам и предприятиям Добруша.

31 августа стартовала международная научно-просветительская экспедиция «Дорога к святыням», которая завершится 4 сентября в Добруше. В этом году экспедиция посещает Житковичский, Петриковский, Светлогорский, Кормянский, Чечерский, Ветковский и Добрушский районы.

Министерство связи и информатизации выпустило в обращение конверт с оригинальной маркой «День белорусской письменности». Художник конверта и спецштемпеля Татьяна Дольская, дизайн Марины Витковской. Специальное памятное гашение будет проходить 3 сентября в отделении почтовой связи №4 Добруша Гомельской области.

К XXIX Дню белорусской письменности сборник «Лучнасць сэрцаў і дум» — произведений 90 лучших современных писателей из регионов Беларуси — выпустят в издательстве «Мастацкая літаратура».

Торжественное закрытие Дня белорусской письменности состоится 4 сентября с 14.00 до 16.00.

Добруш вчера и сегодня

Город Добруш — административный центр Добрушского района Гомельской области на юго-востоке республики вблизи белорусско-российской границы. Город расположен на реке Ипуть в 30 км от Гомеля и 325 км от Минска.

Благодаря большому количеству мостов Добруш часто называют маленькой Венецией и городом мостов. Все благодаря тому, что река Ипуть, на которой стоит город, делится на множество рукавов, в результате чего на территории города находится целый ряд островков. Множество мостов связывают между собой микрорайоны Добруша в единое целое. В городе сохранилась историческая застройка конца XIX — начала XX веков: больница, жилой дом работников бумажной фабрики, здание бывшей школы для учащихся работников бумажной фабрики.

Впервые упоминается в «Реестре ревизии хозяйской Гомельской волости 1560 года» как село. В 1923 году Добруш стал центром Добрушской волости, а в 1926-м стал фабрично-заводским поселком, центром Добрушского района. В 1927 году Добруш получил статус города.

С давних пор Добруш был ремесленным пунктом, в котором изготавливали паруса и канаты. С 1834 года Добрушчина перешла во владение рода Паскевичей. С их именем связано создание в Добруше бумажной фабрики. С прокладкой железнодорожной линии Гомель — Брянск было положено начало регулярным пассажирскими и грузовым перевозкам в районе. В 1887 году в Добруше открылась железнодорожная станция.

Добруш знаменит своим фарфором и продукцией бумажной фабрики.

ЗАО «Добрушский фарфоровый завод» — единственный производитель фарфоровой посуды в Беларуси. Первая продукция была выпущена 28 декабря 1978 года. Предприятие выпускает высококачественную экологически чистую, безопасную для здоровья посуду и является одним из лидеров по производству фарфоровой продукции в СНГ. В 1996 году завод преобразован в закрытое акционерное общество. На сегодня в ассортименте — около 5 тыс. артикулов. Более 75% продукции востребовано на внешних рынках. Завод делает и брендированную продукцию с логотипом или рисунком заказчика.

Главным промышленным производством и символом города является Добрушская бумажная фабрика. В 1849 году граф Иван Федорович Паскевич решил построить в Добруше бумажную фабрику. Однако воплотить планы в жизнь сумел только его наследник, царский генерал-адъютант Федор Иванович Паскевич. В 1870 году молодой князь пригласил в Добруш иностранных и российских специалистов для создания фабрики. В конце XIX века на бумажной фабрике была построена первая в Беларуси электростанция для промышленности. Помимо самой фабрики развивалась и социальная инфраструктура. Еще с 1878 года при фабрике функционировали больницы и аптека, где фабричные работники и члены их семей пользовались бесплатным лечением. Для детей рабочих фабрики было возведено здание школы с четырехлетним обучением, была у фабрики и своя баня.

Добрушская фабрика входила в шестерку крупнейших писчебумажных производств Российской империи. Предприятие имело обширную сбытовую сеть: в Варшаве, Вильно, Киеве, Одессе, Ростове-на-Дону, Харькове. В 1917 году фабрику закрыли, а в 1919 году предприятие было национализировано. 17 октября 1922 года фабрике был присвоен титул «Герой труда». После Второй мировой войны фабрика была в развалинах. В конце 1944 года была пущена в действие одна из бумагоделательных машин. В 1950 году заработало все оборудование, но только в 1953 году на фабрике был достигнут прежний, довоенный уровень выпуска продукции.

Сегодня на фабрике производится более 100 наименований бумажных изделий. Продукция поставляется не только на внутренний рынок, но и в страны дальнего зарубежья. Введено в эксплуатацию производство мелованного и немелованного картона. В Добруше также начали производить офисную бумагу формата А4.

В 2004 году в центре города Добруша был установлен памятник основателю бумажной фабрики Федору Ивановичу Паскевичу, и в его честь была переименована центральная улица города.

В 2007 год был открыт для посетителей Добрушский районный краеведческий музей. В 2010 году был открыт памятник воинам-интернационалистам. В 2011 году была открыта аллея Героев Советского Союза, уроженцев Добрушского района. В 2015 году построен и торжественно освящен храм Олега Брянского Свенской иконы Божией Матери.

БелТА