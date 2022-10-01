Опытные механизаторы с азартом включились в работу, ведь перед ними стоит весьма важная задача – обеспечить кормами птицу.

По словам главного агронома сельхозпредприятия Дмитрия Волкова, для них кукуруза – культура стратегическая. В ее зерне содержатся углеводы, белки, жиры, минеральные соли, клетчатка, витамины, а это питательный фундамент для изготовления концентрированных кормов для птицы, на производстве которой и специализируется сельхозпредприятие. Ежегодно площади, отводимые под царицу полей, увеличиваются. И нынешний год не стал исключением: культурой засеяны рекордные 8473 га, что на 2000 га больше, чем в прошлом году.

– К уборке кукурузы на зерно мы приступили 9 сентября. На утро пятницы убрано 719 га, намолочено 5329 тонн зерна. Средняя урожайность составляет 74 ц/га. И уже очевидно, что нынешний урожай будет не хуже прошлогоднего. Этого удалось достичь благодаря строгому выполнению технологических требований.

Сейчас все силы мы направили на уборку кукурузы. Хотелось бы, чтобы погода нам благоволила и обошлось без дождей. Будем максимально задействовать все ресурсы и не упускать возможность, чтобы провести уборку в оптимально сжатые сроки. В планах закончить ее к концу ноября, – отметил Дмитрий Владимирович.

Безусловно, в том, какой урожай хозяйство получит, большая заслуга земледельцев, понимающих всю ответственность, лежащую на их плечах. Среди тех, кто вносит свой вклад в продовольственную безопасность сельхозпредприятия, механизатор Валерий Зылев. К слову, в нынешнюю жатву мужчина вместе с супругой Татьяной не раз становились героями районки, ведь в дружном тандеме они намолотили 2239,77 тонны зерна и вошли в пятерку экипажей-двухтысячников.

– Кажется, еще недавно убирал хлеб, а уже приступил к уборке кукурузы на зерно, – делится Валерий Михайлович. – И так круглый год: один вид деятельности сменяется другим.

В РУП «Белоруснефть-Особино» аграрий пришел 28 лет назад, сразу после окончания Чечерского СПТУ-54, где учился на механизатора. Начинал на небольшом тракторе МТЗ-82 «Беларус», на котором был задействован на севе и химпрополке. Через некоторое время, когда набрался опыта, ему доверили Т-150. Вместе с этим расширился и спектр задач. С легкостью освоил культивацию, пахоту и дискование. Тогда же впервые попробовал себя в качестве комбайнера. А свой первый комбайн «Нива» СК-5 помнит и сегодня.

Сейчас же ему надежно служит мощный энергонасыщенный Кировец «К-744». Валерий Михайлович признается, что нынешняя техника не идет ни в какое сравнение с той, на которой он начинал работать. Удобство и комфорт для экипажа тогда желали лучшего, но никакие трудности не могли помешать земледельцам достигать высоких результатов в труде. Не могу не отметить, что две последних уборочных в качестве помощника комбайнера ему помогает супруга, а до этого он работал в тандеме с сыном Владиславом. Всего же за его плечами 15 уборочных кампаний.

– Признаюсь, мне больше по душе работать на комбайнах. Испытываю непередаваемые ощущения, когда выезжаю в поле на такой мощной технике. Комбайн, словно корабль, плывет по бескрайним хлебным нивам. Для меня в этом есть какая-то доля романтики. Да и урожай убирать гораздо приятнее и интереснее, когда знаешь, что приложил свои руки еще до его появления, готовя и возделывая почву под сев, – рассказал Валерий Зылев.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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