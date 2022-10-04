В Гомельской области от COVID-19 вакцинированы более 42 тыс. детей в возрасте 5-17 лет, сообщил БЕЛТА главный государственный санитарный врач области Сергей Белый.

«В настоящий момент в области активно идет основная вакцинация населения и бустерная. Полный курс первичной вакцинации прошли более 72% населения области, в Гомеле — свыше 75%. Бустерной — более 576 тыс. человек, или около 59% от привитых основным курсом», — рассказал Сергей Белый. В областном центре бустер получили более 60% жителей. По словам главного госсанврача области, за сутки в регионе проходят вакцинацию около 4,5 тыс. человек.

«Активно осуществляется и вакцинация детей с 5 лет. Вакцинировано более 42 тыс., что составляет 20% от детей в возрасте 5-17 лет», — отметил Сергей Белый.

Он обратил внимание, что благодаря активной прививочной кампании и созданию коллективного иммунитета удалось стабилизировать заболеваемость COVID-19. «За прошедшую неделю заболеваемость инфекцией COVID-19 снизилась на 8,9%. Циркулирующий вирус не вызывает тяжелых форм заболеваний, отмечается его низкая вирулентность, большинство случаев протекает в легкой форме в амбулаторных условиях», — подчеркнул главный государственный санитарный врач области.

«Вакцинация необходима, ведь главная ценность — это здоровье и жизнь человека, и необходимо принять меры для их сохранения. Вакцинируясь, мы защищаем не только себя, но и своих родных и близких», — напомнил Сергей Белый.