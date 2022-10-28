Республиканская акция «Символ единства», организованная республиканским общественным объединением «Патриоты Беларуси» при поддержке Федерации профсоюзов Беларуси, прошла на Будакошелевщине. Старт этому совместному проекту был дан 12 сентября в Полоцке. Одно из центральных его мероприятий – это установка возле памятников, мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне, информационных табличек с нанесенным QR-кодом, перейдя по которому каждый может ознакомиться с подробной информацией о военных событиях именно в этих местах. Акция завершится в ноябре. К этому времени планируется оцифровать порядка 1000 исторических объектов во всех регионах страны.

За время акции «Патриоты Беларуси» побывают в 118 районных центрах страны. Во время автопробега собираются символичные элементы («шестеренки») для финального действия проекта. Цель – показать, что мы все – единый механизм и не можем существовать друг без друга. Финал акции пройдет 10-11 декабря в Минске.

Встреча с участниками республиканской акции прошла на границе Чечерского и нашего районов, после чего автоколонна двинулась в сторону райцентра. На центральных улицах города гостей приветствовали работники организаций и предприятий, школьники и молодежь.

Далее участники автопробега отправились в горпоселок Уваровичи, где у братской могилы прошел митинг с участием пионеров, школьников, руководства района и уваровчан.

С приветственным словом к участникам республиканского автопробега и активистам РОО «Патриоты Беларуси» обратилась председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева, после чего она вручила «Патриотам Беларуси» символичные шестеренки с надписью «г.Буда-Кошелево».

Символичным моментом акции стала установка памятной таблички с QR-кодом на братской могиле.

Следующим пунктом посещения на уваровичской земле стала средняя школа, где гости побывали в музейной комнате «Мы этой памяти верны». Также они посетили Уваровичский центр детского творчества, где их приветствовали юные воспитанники.

Эстафету у Буда-Кошелевского района переняли наши соседи из Гомеля.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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