12 октября на базе Гомельского государственного автомеханического колледжа состоялся финал конкурса профессионального мастерства «Куратор года 2022». Буда-Кошелевский аграрно-технический колледж на нем достойно представил преподаватель технических и экономических дисциплин Владимир Азарушкин, став победителем в номинации «За историческое просвещение».

Конкурс, организованный Гомельским государственным областным учебно-методическим центром профессионального образования, собрал участников из всех средне-специальных учебных заведений области. Он проходил с августа по октябрь и состоял из двух этапов: заочного и очного.

На первом этапе конкурсантам необходимо было предоставить заявку с информацией об успехах и достижениях куратора и его воспитанников, а также приложить методразработки воспитательного мероприятия по теме «Год исторической памяти» и его видеофрагмент.

Не менее важным и ответственным оказался второй этап, на котором кураторы проходили тестирование, демонстрировали «Визитную карточку», включающую рассказ о себе и своей деятельности, а также презентовали проект «И мастерство, и вдохновенье…». В финал областного конкурса вышли 11 учебных заведений.

Владимир Азарушкин достойно представил колледж на финальном этапе конкурса, демонстрируя интересные формы взаимодействия с учащимися, современные образовательные технологии в работе куратора с группой и родителями. Владимир Евгеньевич награжден дипломом главного управления образования Гомельского облисполкома в номинации «За историческое просвещение».

– В подобного рода конкурсах я участвовал впервые, хотя за мою 25-летнюю преподавательскую деятельность их было очень много. Всегда стараюсь быть в центре учебной и общественной жизни колледжа. Как куратор «держу руку на пульсе» всех происходящих в группе событий. Тесный контакт с учащимися и индивидуальный подход к каждому – то, на чем строится моя работа. Участие в конкурсе для меня – это прежде всего бесценный опыт, который, безусловно, пригодится в дальнейшей деятельности. Хочу поблагодарить всех, кто помогал мне в подготовке. Победа – это наша общая заслуга, – поделился Владимир Азарушкин.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

Фото автора