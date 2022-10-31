Мнением о проекте Закона о Всебелорусском народном собрании поделилась председатель Липиничского сельского исполнительного комитета и Совета депутатов Светлана ХАМЛЮК:

– Введение подобной формы правления говорит о том, что Беларусь в полной мере движется по намеченному демократическому пути. В стране ценно мнение каждого человека. С появлением Всебелорусского народного собрания все решения будут приниматься совместно, после обсуждения с общественностью.

Я вижу в ВНС хорошие, добрые и долгосрочные перспективы для устойчивого развития государства.