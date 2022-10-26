На личный прием к председателю райисполкома Анатолию Гапонику записались 10 человек. Вопросы половины из них были решены еще до его начала. Традиционно большинство из них касалось выделения жилья и работы коммунальной службы.

Так, с наболевшей проблемой за помощью к Анатолию Генриковичу обратился житель Дербич. Мужчина в очередной раз сетует на систему водоотведения в деревне, которая находится в неисправном состоянии и со своей задачей не справляется. Выслушав доводы заявителя, глава района заверил, что данный вопрос будет проработан. А с жителями улицы специалисты и представители соответствующих служб проведут собрание, на котором предложат варианты выхода из сложившейся ситуации.

Двум обратившимся был разъяснен порядок улучшения жилищных условий. Как подчеркнула начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома Татьяна Иванова, в данных случаях самым действенным способом улучшить жилищные условия станет вариант с арендным жильем, информация о наличии которого размещается на официальном сайте райисполкома.

На просьбу жительницы одного из малонаселенных пунктов об удалении дерева, произрастающего вблизи ее дома, даны соответствующие разъяснения. В настоящее время дерево не может быть удалено без заключения о аварийности. После его получения и будет решаться дальнейшая судьба березы, приносящей пенсионерке массу неудобств. К слову, с этим вопросом в сельисполком она ранее не обращалась.

Еще одна заявительница выразила несогласие с привлечением ее к административной ответственности за неиспользование земельного участка. По словам женщины, за эти годы она привела свой участок в надлежащий вид. Однако сосед и специалисты отдела землеустройства райисполкома с таким утверждением не согласны: участок зарос сорной растительностью и захламлен строительным мусором, да и в доме длительное время никто не проживает. Следовательно, свои обязанности землепользователь не выполняет, а это чревато привлечением к административной ответственности. Чтобы наш город и населенные пункты содержались в чистоте и были благоустроены, каждый житель должен начать с самого себя и навести порядок возле своего дома.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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