9 октября в ходе тушения пожара в одной из квартир Борисова спасателями в бессознательном состоянии были обнаружены 37-летняя женщина и двое детей — 7-летняя девочка и 3-летний мальчик.

Все трое были госпитализированы, но, несмотря на все старания врачей, детей спасти не удалось. Женщина под наблюдением врачей в настоящее время находится в больнице. При этом 37-летний отец семейства и 6-летняя дочь покинули квартиру самостоятельно и их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В ходе разбирательства было установлено, что накануне пожара супруги распивали спиртные напитки, потом уснули. Дети остались одни без присмотра. Причина пожара и гибели устанавливается. Рассматриваемая версия — детская шалость с огнем.

В текущем году на пожарах в Республике погибло 8 детей. Причина пожаров — детская шалость с огнем. Но виновниками трагедий все же являются взрослые, которые, оставляя в доступных местах спички и другие зажигательные средства, провоцируют ребенка на опасные игры с огнем.

«Не оставлять ребенка одного» — правило, которое должно непрерывно звучать в голове у каждого родителя. Часто именно из-за пренебрежения этой прописной истиной случаются непоправимые трагедии, оставляющие глубокий след на сердце и отзывающиеся непередаваемой болью на протяжении всей последующей жизни. Ведь нет ничего хуже осознания собственной глупой ошибки без возможности ее исправить…

Уважаемые взрослые! Чтобы не повторять страшных огненных трагедий, запомните и соблюдайте следующие правила:

-не оставляйте малолетних детей без присмотра!!!

-не разрешайте детям самостоятельно пользоваться газом, включать электроприборы, растапливать печь;

— исключите игры детей со спичками, зажигалками. Храните их в недоступных местах.

-демонстрируйте соблюдение всех правил безопасности личным примером;

-подробно объясните ребенку порядок его действия при пожаре, выучите вместе телефоны экстренных служб.

Берегите детей!