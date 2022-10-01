За это ему пришлось уплатить 2,4 тыс. рублей подоходного налога

с доходов, выплаченных наемным лицам. Доначисленные суммы поступили в бюджет в полном объеме.

В ходе проведения контрольных мероприятий сотрудниками инспекции МНС по Жлобинскому району в отношении индивидуального предпринимателя, осуществлявшего розничную торговлю, установлены факты выплаты наемным работникам заработной платы в «конверте». По словам наемных работников, зарплата у них составляла 350-500 рублей, что в 1,5-1,9 раза выше, чем числилось по данным учета индивидуального предпринимателя. При этом она выплачивалась ежемесячно наличными денежными средствами. Всего ИП успел выплатить 18 тыс. рублей наличных денег без отражения доходов по лицевым счетам работников.

Информация о выявленном нарушении налоговая служба направила также в территориальные подразделения Фонда социальной защиты населения и «Белгосстрах» для взыскания причитающихся отчислений из выплаченного работникам дохода.

К слову, это не единственный подобный случай в нашем районе. Всего по результатам контрольно-аналитических мероприятий в отношении плательщиков за 8 месяцев текущего года поступило в бюджет 12,8 тыс. рублей подоходного налога с физических лиц.

Обращаем внимание плательщиков, что с этого года при выявлении фактов неудержания подоходного налога с физлиц применяется ставка налога в размере 20%. Причем взыскивается он с налоговых агентов – как с организаций, так и индивидуальных предпринимателей.

Сообщить информацию о фактах выплаты заработной платы «в конверте» можно путем личного или письменного обращения в ИМНС по Жлобинскому району по адресу: 247210, г. Жлобин, ул. Урицкого, 84, или на «горячую линию» налоговых органов по тел. 189.

ИМНС по Жлобинскому району