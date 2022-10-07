В Гомельском облисполкоме представили нового помощника Президента по Гомельской области

Нового помощника Президента — инспектора по Гомельской области Сергея Бартоша представил 7 октября в Гомельском облисполкоме первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков.

По словам Максима Владимировича, вновь назначенный помощник Президента – человек, отдавший всю сознательную рабочую жизнь сельскому хозяйству, обладающий обширными практическим навыками в различных направлениях, хороший управленец, о чем свидетельствуют показатели района, которым он руководил. «Под руководством Сергея Бартоша Березовский район добился значительных результатов в социально-экономическом развитии, — отметил Максим Рыженков. – Уверен, он максимально задействует имеющиеся знания в развитии Гомельского региона».

Сергей Иванович Бартош родился в 1974 году в д. Репехи Пружанского района Брестской области. Окончил Гродненский государственный сельскохозяйственный институт, Институт повышения квалификации и переподготовки кадров Брестского государственного технического университета, Академию управления при Президенте Республики Беларусь. Трудовую деятельность начинал бригадиром в колхозе Пружанского района. Более 10 лет возглавлял ОАО «Линовское» Пружанского района. В 2016 году назначен заместителем председателя, затем первым заместителем председателя – начальником управления по сельскому хозяйству и продовольствию Кобринского райисполкома Брестской области. В 2019 – 2020 годы возглавлял комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома. В октябре 2020-го назначен председателем Березовского райисполкома Брестской области. 3 октября 2022 года – помощником Президента Республики Беларусь – инспектором по Гомельской области.

Как отметил первый заместитель главы Администрации Президента, одной из главных задач инспектора станет решение кадровых вопросов. «Недавно состоялось назначение шести председателей райисполкомов. Наверняка в ближайшее время будут еще какие-то назначения. Задача помощника — посмотреть очень детально на все, что происходит в сельхозпредприятиях, промышленных предприятиях», — отметил Максим Рыженков.

Поздравляя нового инспектора с назначением, председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко выразил уверенность, что Сергей Бартош будет активно работать и внесет значительный вклад в улучшение показателей развития Гомельщины.

В свою очередь, Сергей Бартош заверил, что сделает все возможное для развития и процветания региона и роста благосостояния его жителей. Обращаясь к руководителям районов, которые принимали участие в мероприятии, находясь в студиях райисполкомов, помощник Президента подчеркнул, что в ближайшее время планирует посетить все районы, провести приемы граждан и познакомится с резервом кадров, как и поручил Президент Александр Лукашенко.

Руководящий состав Буда-Кошелевского района во время представления нового помощника Президента находились в студии райисполкома