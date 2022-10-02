ОВЕН. Неделя будет слегка напряженной, зато многообещающей. Проявите активность, если хотите выйти на новый уровень. Постарайтесь не только высказываться, но и прислушиваться к собеседникам. Стоит сконцентрироваться на самом важном, и вы сможете оказаться в первых рядах – чем ближе к цели, тем лучше.

ТЕЛЕЦ. Вам необходима независимость во всем: в мыслях, делах, действиях, а самое главное – в решениях. Защищайте и отстаивайте свои интересы, но учитывайте и чужие. О новых идеях лучше пока никому не рассказывать, время еще не пришло.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы можете с головой погрузиться в осуществление самой важной для вас мечты. Именно сейчас откроются ранее казавшиеся невозможными пути к успеху. Постарайтесь контролировать эмоции в любой ситуации, решения должны быть мудрыми и справедливыми. В выходные вам необходим отдых и общение.

РАК. Вам придется искать компромисс между семейными и профессиональными обязанностями. Понадобятся такие качества, как тактичность и сдержанность, а также умение сочувствовать. В середине недели обстановка на работе будет творческой и конструктивной. Откроются новые горизонты. В субботу ждут удачные поездки и путешествия.

ЛЕВ. Поменьше суеты. События, происходящие с вами, развиваются в нужном направлении. Жизнь преподнесет массу подарков в виде приятных контактов, разнообразных встреч. Вы можете удачно использовать полезные связи, сделав для себя серьезный профессиональный выбор.

ДЕВА. Желательно умерить бойцовский пыл и внимательнее отнестись к деловым проектам. Каких-либо непредвиденных проблем неделя не сулит. Обязательно найдите время для семейного ужина, даже если вам необходимо проявить активность в профессиональной сфере.

ВЕСЫ. Удачное время для новых знакомств. Желательно избегать ненужных и малоприятных деловых встреч и разговоров. Не пытайтесь объять необъятное, объективно рассчитывайте силы. Неплохо проверить партнера на надежность, чтобы не почувствовать разочарования.

СКОРПИОН. Неделя располагает к размеренному ведению дел и укреплению своих позиций. Но запаситесь терпением, будьте скромнее в своих притязаниях. И тогда получите всё.

СТРЕЛЕЦ. Профессиональные интересы и личная жизнь тесно переплетутся. Обстоятельства могут складываться благоприятно, однако воспользоваться ими будет непросто из-за необязательности партнеров. Конец недели обещает принести выгоду и прибыль.

КОЗЕРОГ. Вы сейчас обаятельны и улыбчивы, заряжаете позитивом. В деловых отношениях следует избегать непродуманных действий, иллюзий и заманчивых предложений. Вторая половина недели несет всплеск творческих способностей.

ВОДОЛЕЙ. Лучше не предпринимать рискованных действий, так как для осуществления замыслов необходимо иметь надежный тыл. Ближе к выходным вам доставит искреннюю радость встреча со старыми друзьями.

РЫБЫ. Вас ждут новые интересные и полезные знакомства. Сможете проявить себя во многих областях. Но сосредоточиться лучше на чем-то одном, выполняя все максимально тщательно и аккуратно. В выходные откажитесь от посещения кафе и ресторанов, в которых раньше не бывали, и не спешите пробовать новые экзотические фрукты и овощи. Чем традиционнее блюда – тем лучше.

© Правда Гомель