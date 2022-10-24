Деятельность дошкольного и школьного образования теперь подлежит лицензированию. В соответствии с постановлением Совмина, оказание услуг – за гор- и и райисполкомами.

В документе утвержден порядок формирования и ведения реестра по лицензированию, механизм передачи сведений заинтересованным лицам, правила перевода обучающихся из одного учреждения в другое в случае отказа в выдаче лицензии на оказание услуг. Новые нормы касаются и целого комплекса программ по обучению и воспитанию молодежи. Каждый участник образовательного процесса должен понимать утвержденные стандарты и неукоснительно их выполнять.

Закон о лицензировании – гарант качества услуг, который позволяет оценить организацию образовательного процесса и не допустить в эту сферу тех, кто преследует «сугубо коммерческие цели в ущерб государству и человека», отметили в Минобразования.

ОНТ