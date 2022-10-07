В воскресенье свой профессиональный праздник отметят те, кто ежедневно дарит людям радость и хорошее настроение, учит детей прекрасному и прививает им любовь к книге, хранит музейные экспозиции, пишет картины, музыку, стихи, творит, возрождая народные ремесла, танцует и поет – работники сферы культуры. Самые яркие представители профессии собрались сегодня в центральном районном Доме культуры на торжественном мероприятии, чтобы выразить слова благодарности лучшим и порадовать коллег своим творчеством.

Свои поздравления работникам сферы культуры адресовала начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Анна Василенко:

– Ни одно важное мероприятие не проходит без участия культработников. В народе не зря говорят: где нужен праздник, там всегда появляется работник культуры. Когда другие отдыхают, вы трудитесь, обеспечивая праздничное настроение окружающим. Сегодня Дома культуры, библиотеки, музеи, музыкальные школы и центры ткачества являются тем островком, куда приходят люди за положительными эмоциями, где можно отдохнуть и отвлечься от повседневной суеты, узнать и научиться чему-то новому, прикоснуться к культуре и традициям белорусского народа. Спасибо вам за такой нужный, интересный и добросовестный труд, за ваш высокий профессионализм, творческий подход, неиссякаемую энергию и активное участие в культурной жизни Будакошелевщины.

Безусловно, главной кульминацией праздника стало торжественное чествование лучших представителей отрасли. Так, грамотами отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома за многолетний добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, активную жизненную позицию, а также значительный вклад в музыкально-эстетическое воспитание подрастающего поколения и пропаганду белорусского национального наследия награждены 13 работников культуры, еще 21 человек отмечен благодарностями.

Конечно же, в этот торжественный и важный день не обошлось без творческих номеров. Свои музыкальные подарки коллегам дарили те, для кого сцена является не только профессией, а неотъемлемой частью жизни.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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