Можно сказать, что текущая неделя проходит под знаком военной безопасности. 4 октября Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал руководителей силовых ведомств, чтобы обсудить текущую ситуацию и выработать меры реагирования на возможные угрозы, а уже в четверг, 6 октября, Министр обороны и главы КГБ и ГПК во время брифинга рассказали о военно-политической обстановке в стране и за ее пределами. Положение дел обоснованно вызывает опасения. Сопредельные Украина, Польша и страны Прибалтики уже давно не скрывают свое враждебное отношение. Но это совершенно не значит, что нужно устраивать панику и рвать на себе волосы, предварительно начитавшись в интернете «правдивой правды». Во-первых, обстоятельства от этого не изменятся, а во-вторых, дестабилизация общества, вызванная паникой, как раз таки может послужить благодатной почвой для нежелательных событий.

Что у нас сейчас лидирует среди вбросов? Поголовная мобилизация? Эту тему разгоняют уже с февраля, особенно активно в период проведения мобилизационных учений. Лично у меня гораздо большую тревогу вызвало бы отсутствие учений и проверок, учитывая тот факт, что в граничащих с нами странах вполне себе активно наращивают присутствие американских и натовских воинских формирований. И это ни для кого не секрет: переброска людских ресурсов и военной техники идет совершенно открыто. В лучшем случае это показательные выступления, в худшем – сами понимаете что.

Возможен ли очередной поход Европы на Восток? Вполне, если США, не европейцы, они уже давно не самостоятельны в принятии решений, пойдут на такой шаг. В этом случае подготовка общества Старого света не займет очень много времени. Людям, не довольным ситуацией в экономике, уже давно рассказывают, что Россия – это источник их проблем, и в конце концов доведенные до отчаяния европейцы примут это за истину и в едином порыве со своими правительствами будут готовы нейтрализовать обидчика, чтобы вернуть себе положенные блага и комфорт. Не верится в такое развитие событий? А зря. На немцах, одной из умнейших наций, в прошлом столетии эта схема сработала. Не нравится пример нацистской Германии, возьмем поближе – Украина. Как быстро украинцам вложили в головы ненависть к белорусам? Еще года три назад они восхищались нашим Президентом и завидовали белорусам, чуть ли не с придыханием говорили: «Ваш Бацька – настоящий хозяин. Вот бы нам такого вместо шайки воров у власти, он бы быстро порядок в стране навел». А теперь жгучая ненависть и к Бацьке, и ко всем белорусам в целом. Безусловно, не все так считают, особенно те, кто приехал в нашу страну в поисках спасения и человеческой жизни. Но, поверьте, большое количество украинцев поддалось воздействию, купилось на это. Они рвут связи и проклинают, обвиняют во всех смертных грехах близких родственников и друзей только за то, что они живут в Беларуси. А пропаганда у нас, мы, по их мнению, зазомбированы.

Да, у нас пропаганда. Собственно, как и везде. Вот только после нашей ламповой диктаторской пропаганды, в отличие от той, что работает против белорусского государства, у людей не возникает желания совершить теракт. Читали, на днях очередного борца с «рыжымам» закрыли на 15 лет. Будучи сотрудником БелЖД, он собирался вывести из строя оборудование, которое используется для обеспечения безопасного движения железнодорожного транспорта. Разве мог он не осознавать, что в результате его действий погибнут люди? Человеку 50 лет, не подросток (представляете, насколько его проработали?) – скорее всего он не просто предполагал такой исход, это и было его целью для раскрутки панических настроений в стране.

На фоне всеобщей истерии в людях с легкостью можно посеять всепоглощающий страх. А уж тогда внушай что угодно – всему поверят. Ну а дальше диверсионные группы, которые готовят заклятые друзья Беларуси, дестабилизация страны и полный раздрай. И тогда мы все можем забыть о привычной жизни. Так что сохраняем спокойствие, занимаемся каждый своим делом и даем возможность спецслужбам заниматься госбезопасностью, а военным проверять боевую и мобилизационную готовность. Как следует из крылатого выражения времен античности, «Si vis pacem, para bellum» – «Хочешь мира, готовься к войне».