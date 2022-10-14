Что-то разошелся на этой неделе глава европейской дипломатии Боррель: один перл за другим. По оригинальности высказываний он уже может составить конкуренцию Байдену. И главное, как эти мысли сосуществуют в одной голове – большая загадка.

Он открыто признал, что благополучие Европы «базировалось на дешевой энергии из России». Затем заявил, что, может, НАТО и нарушил договоренности с Россией, «…возможно, был обман. Но это уже история. Не стоит об этом вспоминать. Ничто из этого не оправдывает то, что сейчас происходит в Украине». Здесь хотелось бы конкретики от европейского истеблишмента, какие еще события они хотели бы предать забвению? О Югославии, Ираке, Ливии, Сирии и Афганистане тоже не стоит вспоминать? Ну, было и было. Надо смотреть в будущее. А «будущее ЕС», как сказала председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен, – это Молдова, Грузия и Украина. Вот только почему-то все эти годы никто не спешил делать их полноправными членами Евросоюза.

А в четверг, 13 октября, на открытии Европейской дипломатической академии верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и вовсе пустился в пространные рассуждения о европейском саде и злобных джунглях. Там, кстати, прозвучал призыв не выстраивать стены (привет специалистам по заборам Польше и Литве). По разумению Борреля, Европа, которая сад, – «лучшая из когда-либо созданных человеком комбинаций политической свободы, экономического процветания и социального сплочения». А вот большая часть стран мира – это джунгли, которые могут вторгнуться в этот прекрасный сад. Звучит, конечно, параноидально, но дальше будет интереснее. По его мнению, «привилегированные» (это, кстати, не ирония, а определение Борреля) европейцы должны поделиться своими достижениями в экономике и политике с остальным миром и сделать так, чтобы «сад вышел в джунгли». Еще чуть-чуть – и глава европейской дипломатии, вдохновившись речами одного австрийского «художника», отбросит в сторону эти нелепые «ботанические» аллегории и будет вполне открыто продвигать идеологию превосходства европейцев и рассказывать о необходимости расширения жизненного пространства. Ну а дальше вы знаете, куда обычно «прет» этот райский сад.

А пока белые господа размышляют, каких еще дикарей одарить своими достижениями, европейская промышленность убегает в США и Китай. А тут еще и какие-то таинственные инциденты на газо- и нефтепроводах. Так чем они там собираются делиться с миром, если их собственное благополучие, которое подпитывалось дешевыми энергоресурсами из России, сейчас находится под угрозой? С их стороны самый лучший способ осчастливить мир – сидеть в своем палисаднике.