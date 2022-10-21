На прошлой неделе я писала об опрометчивых высказываниях главы европейской дипломатии, разделившего мир на окультуренный сад и угрожающие ему джунгли. Вполне ожидаемо, что подобные сравнения вызвали такой резонанс в этих самых джунглях, что Жозепу Боррелю пришлось оправдываться. Но извинение вышло так себе, уж лучше бы отделался своей знаменитой фразой: «…это уже история. Не стоит об этом вспоминать».

В своем блоге на сайте дипслужбы ЕС, Боррель сокрушался, что его слова были вырваны из контекста и неверно истолкованы. Он всего лишь имел в виду, что «мир, в котором мы сегодня живем, все в большей мере похож на джунгли и все в меньшей – на сад, поскольку во многих частях мира право сильного подрывает общепринятые международные нормы». Рассуждая о геополитических вызовах, «главный садовник Европы» критикует принцип «кто сильнее, тот и прав», в первую очередь, имея в виду Россию, и постоянно апеллирует к международному праву и системе, основанной на правилах. После его пояснений вопросов стало еще больше.

Три месяца страны НАТО, в том числе Испания, родина Борреля, руководствуясь правом сильного и не имея на то одобрения Совбеза ООН, утюжили Югославию. Если Косовский прецедент соответствует международному праву, то какие вопросы по Крыму и Донбассу? Какие меры приняли европейские охранители мирового порядка против США и их союзников, которые в обход ООН и без согласия правительства страны незаконно вторглись в Сирию? Хотя о каких мерах идет речь, если представители «европейского сада» сами принимали в этом участие. Каким международным правом руководствовался ЕС, когда вводил санкции против Беларуси, учитывая, что эта мера – исключительная прерогатива ООН? Выходит, что западные страны установили собственные правила миропорядка, согласно которым они решили, что в 2020-м году власть в Беларуси должна была взять спонсируемая ими же оппозиция. Как, например, в Ливии или Украине. Назначили лидерами протеста каких-то непонятных людей, деньгами их снабдили и даже премии выдали. Возят эти говорящие головы на какие-то встречи. Раньше для развлечения так возили медведей по ярмаркам, теперь людей. Правда, для европейцев это привычное дело: цивилизованность и прогрессивность никогда не мешала им создавать человеческие зоопарки. Последний, кстати, был организован в 1958 году.

Тут на днях МИД Литвы, то ли в качестве провокации, то ли чтобы вес придать своей протеже, заявил, что теперь белорусы, чтобы попасть на лечение в санаторий «Беларусь» в Друскининкае, должны получить одобрение несостоявшейся президентки. А иначе визы не видать. Интересно, а как скоро европейцы вспомнят свое «славное» нацистское прошлое и начнут измерять черепа?

И, казалось бы, нам-то что с того, что заявляют Боррель или другие европейские политические деятели? Ну сказал и сказал, зачем обращать на это внимание, если мы, обыватели, не оказываем на происходящее в мире никакого влияния? Есть дипломаты и общественные деятели, вот пусть они вникают в эти вопросы. Но здесь дело не в геополитических процессах, а в ситуации внутри страны. Следили бы внимательнее за тем, что говорят западные политики, а главное – чем эти слова оборачиваются для стран, на которые они обратили пристальное внимание, глядишь, и не было бы такого количества поддавшихся «влиянию деструктивных Telegram-каналов».