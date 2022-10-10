5 октября отметил 60-летний юбилей один из опытнейших руководителей сельскохозяйственной отрасли района Владимир Тимофеевич Маслов. Накануне мы встретились с ним и побеседовали о выбранной профессии, качествах руководителя и о людях, работающих на земле.

– Владимир Тимофеевич, выражение «удача, что в далекой юности нашел себе работу по душе» это про вас?



– Получается, что так. Во всяком случае, в профессии агронома не разочаровался и никогда не думал перейти в другую производственную сферу. Мама когда-то мудро поступила: всем своим сыновьям, а нас трое, посоветовала выбрать совершенно разные направления. Мне, старшему, определили сельское хозяйство, среднему – промышленную отрасль, а младшему – торговлю. Так, в 1984 году я стал студентом Пензенского сельскохозяйственного института. Спустя пять лет получил специальность «селекция и семеноводство». Во время учебы некоторое время даже поработал в лаборатории селекции проса всесоюзного научно-исследовательского института зернобобовых и крупяных культур. Но меня всегда необъяснимо тянуло домой. Взял открепление и вернулся на родину, в Ветковский район. Сам я родом из Светиловичей, кстати, видный советский деятель Андрей Андреевич Громыко – мой земляк. Тут же недалеко, в совхозе «Заречный», на протяжении нескольких лет набирался опыта в качестве семеновода, а потом главного агронома хозяйства.

– А как вы попали на Будакошелевщину?



– В областном комитете по сельскому хозяйству и продовольствию узнал, что нужны специалисты в Буда-Кошелевский район. Приехал в 1988-м на наше предприятие, тогда ОАО «Юбилейный-Агро» было сельскохозяйственным кооперативом. И вплоть до 2013 года работал здесь главным агрономом. Потом 5 лет директорствовал в филиале «Морозовичи-Агро», а в 2019-м вернулся обратно в ставшее уже родным хозяйство, но уже руководителем.

– Сложно руководить большим коллективом?

– А как вы думаете: 240 человек, а у них семьи, дети, внуки. Поэтому убежден, что требовательность обязательно должна сочетаться с пониманием ситуации. Я знаю каждого члена коллектива, кто на что способен. Ценю опыт тех, с кем вместе когда-то начинали: я пришел работать, а они только что вернулись из армии. А вообще, если работник хочет достойно содержать семью, работать не спустя рукава, проявлять инициативу, он всегда найдет поддержку в моем лице.

– Владимир Тимофеевич, а с молодежью вы на одной волне?

– Молодежь к нам приходит ежегодно. И это радует. Ведь это не только новые хлопоты, но и новые взгляды на те или иные вещи. У нынешней молодежи можно многому научиться. К сожалению, некоторые молодые специалисты отрабатывают положенный срок и уезжают. Но есть и те, кто остается. Таких мы ценим и привечаем, особенно если молодые люди родом из наших мест.

– По специальности вы агроном, а любимая культура есть?

– Такой нет, но то, что каждой надо «поклониться», – это факт. Подготовить почву, внести удобрения, посадить, вырастить, убрать и сохранить урожай – это только основные звенья большой агрономической цепочки, в которой важна роль каждого земледельца.

Радует, что уборочную мы провели без срывов и вопросов. Это благодаря слаженной работе всего коллектива: комбайнеров, водителей, механиков, агрономов. В нынешнем году планируем получить больший урожай с учетом кукурузы по сравнению с прошлым годом. Так что будем с хлебом.

Хочу отметить, что в ближайшее время наше сельхозпредприятие войдет в структуру ОАО «Гомсельмаш». Уверен, сотрудничество с таким промышленным гигантом пойдет нам только на пользу.

– Юбилей – повод собраться всей семьей вместе?



– С супругой Ларисой Александровной, с которой мы вместе уже почти 40 лет, всегда рады видеть детей и внуков в отчем доме. Внуки, а их у нас трое, – это радость и отдушина. Обязательно услышу теплые пожелания еще от одного дорогого мне человека – мамы. Но это будет чуть позже, когда поеду навестить ее в Осиповичский район.

Коллектив редакции газеты «Авангард» также присоединяется к поздравлениям. Желаем Владимиру Тимофеевичу крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия, исполнения всего задуманного, любви родных и близких людей.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Ирины Палубец