О запрете на применение упрощенной системы налогообложения рассказали в управлении по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району.

Напомним, что плательщиками налога при УСН признаются организации, являющиеся юридическими лицами Республики Беларусь (п.1 ст. 324 НК). Так, с 1 января 2023 г. предусмотренный пп. 2.1.3 п. 2 ст. 324 НК запрет на применение УСН:

1) распространяется на организации, имеющие один или несколько филиалов, соответствующих по совокупности признакам, указанным в п. 3 ст. 14 НК, и состоящих на учете в налоговых органах. Они не вправе применять УСН как в части деятельности головной организации, так и ее обособленных подразделений.

Запрет действует и в отношении организаций, имеющих обособленные структурные подразделения (организационные структуры), наделенные правами юридического лица, если они соответствуют по совокупности признакам, указанным в п. 3 ст. 14 НК, и состоят на учете в налоговых органах). К ним, в частности, относятся общественные объединения, республиканские государственно-общественные объединения, политические партии, профессиональные союзы, Белорусская нотариальная палата, исполнительные и распорядительные органы, если они имеют одно или несколько указанных обособленных структурных подразделений;

2) не распространяется на организации, имеющие обособленные подразделения, не состоящие на учете в налоговых органах и не соответствующие по совокупности указанным в п. 3 ст. 14 НК признакам.

Подготовила

Елена ДОРОШКО