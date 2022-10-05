Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №351 «О развитии агроэкотуризма». Документ направлен на совершенствование регулирования деятельности в сфере агроэкотуризма, повышение качества оказываемых услуг, исключение возможности вести гостиничный или ресторанный бизнес под видом агроэкоусадеб, защиту прав проживающих по соседству с ними граждан. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Указом уточнены требования к объектам агроэкотуризма. В частности, это касается числа жилых комнат для агроэкотуристов, их должно быть не более десяти. Есть также уточнения по ведению личного подсобного хозяйства и количеству оказываемых в комплексе видов услуг — не менее двух.

Перечень услуг дополнен проведением мастер-классов, направленных на ознакомление посетителей с ремеслами и национальными традициями региона.

Установлена ответственность владельцев агроэкоусадеб за нарушение (в том числе со стороны посетителей) общественного порядка или спокойствия граждан, несоблюдение законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, природоохранных, противопожарных требований.

Введены ограничения по проведению презентаций, юбилеев, банкетов, иных мероприятий в непосредственной близости от соседних жилых домов.

Установлена необходимость получения в райисполкомах разрешения на ведение деятельности в сфере агроэкотуризма. Действующие агроэкоусадьбы должны получить такое разрешение до 1 июля 2023 года.

По результатам совещания Президента с руководством Совета Министров 9 сентября 2022 года в целях создания дополнительных условий для развития агроэкотуризма в глубинке облисполкомы наделены правом определять перечни населенных пунктов, на территории которых размещение агроэкоусадеб не допускается. Вместе с тем предусмотрена возможность продолжения работы существующих агроэкоусадеб на таких территориях при условии выполнения иных требований указа.