Основная работа по обсуждению законопроектов о Всебелорусском народном собрании и об изменении Избирательного кодекса проходит на диалоговых площадках, заявил в эфире телеканала «Беларусь 1» директор Национального центра правовой информации Андрей Мательский, сообщает БЕЛТА.

Законопроекты «О Всебелорусском народном собрании» и «Об изменении Избирательного кодекса Республики Беларусь» вынесены на общественное обсуждение и размещены в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.

«Мы разместили проекты законов для обсуждения на Правовом форуме Беларуси 24 октября и, начиная с этой даты, организовали постоянное взаимодействие, общение с основными организаторами диалоговых площадок, парламентариями, общественным объединением «Белая Русь», Белорусским республиканским союзом молодежи, Союзом юристов. Постоянно находимся с ними на связи, обмениваемся мнениями, просим направлять в наш адрес замечания, если они возникают в ходе дискуссий, обсуждения соответствующих проектов законов», — рассказал Андрей Мательский.

По его словам, основная работа по обсуждению этих важных документов проходит на диалоговых площадках. «Именно там люди задают вопросы. Общаясь с организаторами этих мероприятий, мы увидели, что уже меньше звучит вопросов от людей относительно того, что такое Всебелорусское народное собрание, каким оно будет. Сегодня людей волнуют больше практические аспекты этих законов, правовой статус делегатов. Задают вопрос: могу ли я непосредственно быть делегатом Всебелорусского народного собрания. То есть на примере тех вопросов, которые задают на диалоговых площадках, мы видим, что наше общество знает содержание этих документов, основные подходы к обеспечению формирования и функционирования Всебелорусского народного собрания. А непосредственно на Правовом форуме Беларуси мы видим уже более профессиональное, юридическое общение. Люди вносят предложения по совершенствованию редакции тех или иных норм, по закреплению тех или иных положений в рамках законопроектов», — отметил директор НЦПИ.

Свои замечания и предложения по двум законопроектам можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси по 2 ноября включительно.

БелТА