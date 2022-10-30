Какой родитель не хочет, чтобы его ребенок рос умным и здоровым. Но не менее важно, когда наши дети сами находят себе полезное и интересное увлечение, как в случае Виктора Мельниченко и Алексея Гертмана из Гусевицкой школы. Мальчишки не просто занимаются легкой атлетикой, но и показывают высокие результаты на соревнованиях.

Для шестиклассника Виктора Мельниченко и восьмиклассника Алексея Гертмана любимым уроком с самого начала была физическая культура и здоровье, который ведет опытный педагог Сергей Дёмов. Не могу не спросить у ребят, с чем связан такой выбор?

– На уроках физкультуры всегда интересно. Я с удовольствием бегаю, играю в футбол и пионербол. К тому же занятия спортом помогают расти сильными, здоровыми и крепкими, а это, на мой взгляд, для парней очень важно, – делится Виктор.

С его мнением согласен и Алексей, который, в отличие от Виктора, уже определился, чем хочет заниматься после окончания школы. Мальчишка признается, что видит себя учащимся училища олимпийского резерва. Правда, чтобы достичь заветной цели, ему нужно как следует постараться. По его словам, не менее важна в этом деле и поддержка Сергея Григорьевича.

– Меня всегда интересовала легкая атлетика. Выбрав профессию педагога, стараюсь передать ребятам свой опыт, привить им любовь к бегу, научить всем тонкостям и секретам этого вида спорта, – рассказывает учитель высшей категории Сергей Дёмов.

– Это только кажется, что в беге все просто: собрался и побежал. На самом же деле, чтобы хорошо пройти дистанцию, важны и разминка, и правильное дыхание, и даже движение рук, позволяющее меньше уставать. Обо всем этом и многом другом стараюсь говорить ребятам. Классы у нас небольшие, поэтому потенциал каждого ребенка нетрудно разглядеть. Конечно, немногие могут похвастаться отличной физической подготовкой, но я отмечаю для себя способных, тех, от кого в будущем можно ждать хороших результатов в кроссовой направленности. Помимо обязательных уроков физкультуры, с теми, кому небезразличен спорт, дополнительно занимаюсь шесть раз в неделю. И, признаюсь, такая работа приносит свои плоды. Успехи ребят на соревнованиях – это наша общая заслуга. Конечно, на пути к нему многое зависит от самих детей, их желания развиваться, не бояться трудностей, достойно принимать поражения и извлекать опыт из ошибок, чтобы двигаться вперед. Но не менее важна и поддержка педагога, его умение замотивировать ребенка.

Достижения юных бегунов – особая гордость учителя. Так, Виктор Мельниченко становился чемпионом района, победителем областного этапа легкоатлетического спортивно-массового мероприятия «300 талантов для Королевы». 13 октября в Гомеле проводились областные соревнования по легкой атлетике «ШКОЛИАДА» среди учащихся 5-6 классов области. Виктор достойно представил наш район, заняв 2-е место на дистанции 800 м.

Не менее яркие результаты в легкой атлетике показывает и Алексей Гертман. Серьезно бегом он занимается полтора года. Не раз побеждал на районных и областных соревнованиях. Доводилось участвовать и на уровне республики, где начинающий бегун показал вполне достойные результаты. В минувшем году на кубке Беларуси в Могилеве в своей возрастной категории он бежал на дистанцию 1000 м и из 68 участников пришел 12-м. В мае этого года представлял область на республиканских соревнованиях в Витебске. Он бежал на дистанции 1000 и 2000 м, принеся очки своей команде, занявшей 3-е место. В начале ноября пройдет чемпионат Беларуси «Осенний кросс», где Алексею предстоит отстаивать честь области на дистанции 2000 м. Хочется верить, что благодаря старанию, тренировкам и огромной воле к победе юный спортсмен покажет достойный результат.

После общения с мальчишками и их педагогом, могу с уверенностью сказать, что у тех, кто хочет серьезно заниматься спортом, даже в сельской глубинке есть для этого все необходимое. Было бы желание. Конечно, все это невозможно без людей, увлеченных своей профессией, вкладывающих в воспитание подрастающего поколения не только силы, но и душу.

А вообще, если хотите укрепить здоровье, занимайтесь спортом, выходите на пробежку. И пусть высоких результатов в том же беге вы не добьетесь, но организм вам точно скажет спасибо.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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