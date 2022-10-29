В преддверии 79-й годовщины со Дня освобождения района от немецко-фашистских захватчиков «Авангард» встретился с дочкой ветерана Великой Отечественной войны, кавалера трех орденов, участника «Лозовского боя» Еленой Киселевой, которая рассказала о героическом прошлом и мирных трудовых буднях своего отца Ануфрия Павлючкова.

С Еленой Киселевой (в девичестве Павлючковой) мы встретились волею судьбы. Узнали о ней от директора историко-культурного центра Светланы Авсянниковой, члена рабочей группы по установлению фактов геноцида населения района в годы Великой Отечественной войны. И вот мы уже едем к Елене Ануфриевне в гости в деревню Логуны Добрушского района, чтобы услышать её воспоминания об отце-герое.

На пороге уютного дома нас встречает приветливая миловидная женщина. С еле скрываемым волнением она приглашает нас расположиться в гостиной. Наша землячка всю жизнь прожила в Николаевке, а шесть лет назад вместе с супругом перебрались в Логуны, поближе к детям и внукам-гомельчанам. Не могу не обратить внимание на фотографии, лежащие на журнальном столике. С них на нас смотрит совсем юный парень вместе с одногруппниками из педтехникума и пожилой мужчина, вся грудь которого в наградах. Здесь же и шкатулка, в которой бережно хранится семейная реликвия – те самые ордена и медали героя-фронтовика. Видели бы вы с каким трепетом Елена Ануфриевна берет в руки эти в прямом смысле слова бесценные награды, полученные ее отцом в кровопролитных боях за Родину.

– Мой отец, Ануфрий Степанович Павлючков, родился в 1902-м году в деревне Антоновка Рогинского сельсовета, – вспоминает дочь ветерана. – Он был самым младшим из четырех братьев в крепкой и дружной крестьянской семье. Именно ему родители решили дать престижное по тому времени образование, отправив учиться в Рогачевский педтехникум (ныне Рогачевский государственный педагогический колледж) на учителя начальных классов. Техникум он закончил еще до начала войны, успел жениться на своей землячке и обзавестись детьми. Трудовую деятельность начинал в Мозырском округе, куда уехал вместе с супругой Еленой Егоровной. Места те были приграничные и глухие, приходилось жить в напряжении. Со временем мама стала подрабатывать шитьем, за что с ней расплачивались продуктами, и быт постепенно наладился. Через два года они вернулись на Будакошелевщину. Первое время отец заведовал сыродельческой школой в Наспе, потом был заведующим районным отделом народного образования. Жили родители вместе с сыновьями Владимиром (в честь В.И. Ленина) и Иосифом (в честь И.В. Сталина) в небольшом домике на ул. Горького.

С самых первых дней войны отца, как члена партии, оставили в подпольном райкоме партии. Он принимал непосредственное участие в формировании партизанского отряда «Смерть фашизму» и был его комиссаром. Отец рассказывал, когда началась война, буквально сразу же прилетели фашистские самолеты и стали сбрасывать бомбы на железную дорогу. Сами же немцы вторглись на нашу родную землю немного позже. К тому времени маму и моих старших братьев дед забрал в Антоновку. Они находились в постоянном страхе, ведь участь семей-коммунистов была незавидной. К счастью, их эта беда миновала, но были и те, кого все же расстреляли. Мама же моя, несмотря на риск и смертельную опасность, была у партизан связной, носила им вещи и передавала хлеб, доставляла и сведения о фашистах. К сожалению, отец о своей партизанской деятельности почти ничего не рассказывал. В моей памяти сохранились скупые о сведения о том, как они взрывали склады и железную дорогу, о постоянном дефиците оружия и боеприпасов.

Участие в Лозовском бою навсегда вписало имя Ануфрия Павлючкова в историю партизанской войны и Великой Победы. Так, весной 1943 года большие и ощутимые потери заставили немецкое командование проводить ответные меры против партизан: любой ценой они пытались уничтожить партизанские отряды. С этой целью была организована масштабная карательная операция. 29-30 апреля 1943 года 10-я Жуковская партизанская бригада, в которую входил отряд под командованием Петра Ефремовича Матюшкова, в течение 18 часов вела крупное сражение, в результате которого враг был разбит.

После освобождения Будакошелевщины Ануфрий Степанович продолжил службу в регулярной армии. Постоянно был на передовой и в качестве пулеметчика дошел до Берлина. За время войны был несколько раз ранен. Но самое серьезное ранение он получил на подступах к Берлину в начале мая 1945-го, когда им противостояла озверелая группа солдат-смертников. В одной из бесед с боевым товарищем ветеран вспоминал, как лежал раненый у стены здания, а одежда на его убитых товарищах буквально закипала от шквалистого огня противника. О том, что война закончилась победой над фашизмом Ануфрий Павлючков узнал от медсестры, находясь в госпитале. От всего пережитого и услышанного, он потерял сознание. А дальше было длительное лечение и восстановление. К счастью, ногу, которую собирались ампутировать, медикам удалось сохранить. В родную деревню из госпиталя в Куйбышеве ветеран вернулся только в конце 1946-го года.

– Пока отец находился на лечении забота о сыновьях лежала на плечах матери. Она устроилась бригадиром в хозяйство, чтобы как-то их прокормить. Рассказывала, как вскапывали землю и женщины, и подростки, готовя ее под посадку. Было нелегко, но они выстояли и бросили все силы на восстановления послевоенной разрухи, – продолжает вспоминать Елена Ануфриевна. – Когда немцы отступали, он сожгли нашу деревню. Поэтому быт нужно было начинать заново. Отцу поручили возрождать школу. На протяжении двух лет занятия проходили у нас дома. Потом отец заведовал начальной школой в Антоновке. Я родилась уже после войны в 1951-м Считаю, что мне очень повезло появиться на свет в такой дружной семье. Я всю жизнь гордилась своим отцом, который был глубокопорядочным, честным и справедливым человеком. Видели бы вы, с какой теплотой, вниманием и заботой он относился к детям, прививая общечеловеческие ценности. Для меня он не просто любящий отец, но и педагог, и человек с большой буквы. Уверена, каждый, кто его знал, кто с ним вместе работал, кого он учил, сохранил о нем самые теплые и приятные воспоминания. Война не ожесточила и не озлобила его, а наоборот с другой стороны открыла все самые лучшие качества, хоть о ней он и не любил говорить.

Отца не стало 29 августа 1976-го. Он ушел из жизни тихо, в своем любимом яблоневом саду, выращенном его натруженными руками. Мама же прожила долгую жизнь, храня память о супруге. К сожалению, моих старших братьев уже тоже нет в живых. В свое время Владимир пошел по военной стезе и был летчиком-истребителем. Иосиф трудился дальнобойщиком, я же пошла по родительским стопам и продолжила династию педагогов. К слову, моя дочь Людмила, тоже выбрала профессию педагога. Учителем математике стал и старший внук Никита. Так что начатое дело моим отцом все еще живо и передается из поколения в поколение.

Сегодня память об Ауфрии Павлючкове, воине-освободителе, кавалере двух Орденов Славы III степени, обладателя Ордена Красной Звезды, двух медалей «За отвагу», других многочисленных наград хранит дочь, двое внуков и четверо правнуков семьи Киселевых. И хоть не всем им довелось застать деда живым, семейные реликвии и воспоминания близких хранят память о нем.

27 ноября 1943 года – особенная дата, объединяющая всех жителей Буда-Кошелевского района. Она увековечена не только в обелисках и братских могилах, но и в сердце каждого будакошелевца. Сегодняшний рассказ о герое Великой Победы, участнике партизанского движения Ануфрие Павлючкове – наша дань уважения воину-освободителю. Низкий поклон вам, ветеран, ваш бесценный подвиг невозможно забыть…

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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