Он не нуждается в услугах турфирм, совершенно непритязателен к условиям ночлега и еде, готов пожертвовать комфортом, а порой и рискнуть здоровьем ради того, чтобы побывать в самых удивительных местах планеты. В 2019-м наш герой покорил Эльбрус. С тех пор каждый год он пакует рюкзак, строит маршрут и отправляется исследовать новые места. Для разминки в мае этого года он с компанией единомышленников совершил велобросок до Бреста, а в августе рванул на Дальний Восток. Читайте, вдохновляйтесь и отправляйтесь на поиски приключений.

– Виталий Юрьевич, вашу работу рутинной или скучной точно не назовешь: когда не путешествуете, возглавляете Буда-Кошелевский отдел внутренних дел. Для чего лишний раз подвергать свой организм стрессу и так экстремально проводить отпуск? Купили бы путевку в санаторий: кислородные коктейли, процедуры, прием пищи по расписанию, прогулки, тихий час…

– Можно было бы и в санаторий, но тяга к приключениям не дает. На земле столько удивительных мест, хочется своими глазами увидеть хоть маленькую толику. Я люблю активный отдых, люблю риск. Наверное, поэтому и оказался в органах. Не в моих правилах пасовать перед трудностями. Дух и тело, как известно, закаляются в испытаниях. К тому же места, которые я всегда хотел увидеть, легкодоступными точно не назовешь. Чтобы их покорить, нужно приложить серьезные усилия.

– Насколько я знаю, вы путешествуете не один, частенько компанию вам составляют коллеги?

– Да, в отделе у меня нашлось много единомышленников, активных ребят и девчат, которые не прочь отправиться навстречу приключениям и впечатлениям. С некоторыми мы путешествуем по Беларуси, а вот с начальником штаба Александром Левченко поднимались на Эльбрус в 2019 и на вулканы Горелый и Мутновский на Камчатке уже в этом году. Жена тоже разделяет мое увлечение, но принимает экстрим дозированно, соразмеряя его со своими силами и возможностями.

– От Минска до Браслава на велосипеде – это вы называете дозированно?

– Для человека, который следит за здоровьем, ведет активный образ жизни и дружит со спортом, вполне.

– Для чего вам это? Ведь можно и на машине?

– Ответ очевиден: из окна машины столько не увидишь. Перемещаясь по Беларуси на велосипеде, пешком или общественным транспортом, можно узнать, чем живет и дышит местное население, поговорить с людьми, увидеть, насколько мы разные и в то же время насколько мы похожи.

– Я так понимаю, именно по этой причине вы не пользуетесь услугами туроператоров и гидов, отправляясь в дальние путешествия?

– Совершенно верно. Мы с товарищами любим путешествовать сами. Есть у нас свои, наработанные опытом, общие правила путешествий. Мы перемещаемся преимущественно на местном транспорте или автостопом, много ходим пешком. Во-первых, организованный транспорт, как правило, дублируется транспортом общественным, а стоит в разы дороже. Во-вторых, водители подбирают автостопщиков для того, чтобы было в дороге веселее. Им хорошо, а нам еще лучше, поскольку получаем массу бесценной информации о стране и жизни людей именно в данной местности. Деньги они с нас не берут, а вот от белорусского сала или спартаковских батончиков еще никто не отказывался. Ели да нахваливали. В-третьих, это позволяет существенно сэкономить на путешествии. Наш принцип: больше общайся с местными, живи как местный. И по количеству увиденного, узнанного и прочувствованного тебе не будет равных.

– А не скучно после Карпат, Кавказа и прочих дальних стран путешествовать по Беларуси?

– Не поверите, но даже такой мысли никогда не возникало. Это совершенно разные виды отдыха. Познавать Беларусь, утопающую в зелени лесов и болот, да еще и в хорошей компании – это настоящее счастье. В эти моменты получаешь такое удовольствие от жизни, от погружения в атмосферу похода, большого чувства дружбы и товарищества, что вам не передать словами. Вот в мае мы с товарищами на велосипедах отправились в путешествие по белорусскому Полесью и доехали до самого Бреста. Вместе с начальником штаба Александром Левченко, моим заместителем Евгением Овчинниковым и следователем Еленой Трофимовой каждый день преодолевали в среднем по 100-130 км. Первый ночлег был в Защебье на границе Речицкого и Калинковичского районов. На второй день добрались до белорусской столицы народного юмора – Автюков, на третий – до сердца Полесья – Турова, на четвертый – пересекли Брестскую область, проехали Ольшаны, Давид-Городок и остановились на ночлег в окрестностях Столина. На пятый день побывали в Пинске и к вечеру добрались до Бреста. Назад традиционно возвращались на поезде.

– Что нового увидели?

– Мы, конечно, не открыли новых земель, не сделали чудных открытий о жизни белорусов. Да такой задачи и не стояло. Но путешествия по Беларуси получаются такими душевными во многом благодаря общению с людьми – трудолюбивыми и гостеприимными белорусами. Автюки запомнились музеем юмора, Туров – краеведческим музеем, древней Замковой горой и крестами, растущими из земли. Побывав в клубнично-огуречном крае – Ольшанах и Давид-Городке, прониклись огромным уважением к местным жителям за их трудолюбие: буквально в каждом дворе есть теплица. Уже в мае мы попробовали огурцы и клубнику, угостили нас и местными яблоками – вкус незабываемый. Впечатлил Столин широкими улицами и красивыми домами, видимо, на огурцах построенными. Пинск тоже необычайно хорош. В Бресте сходили в Брестскую крепость. Был там третий раз, но вечером впервые. С подсветкой это место выглядит совсем по-другому, впечатляет и пробирает до дрожи. Не спеша мы обошли крепость, порадовало большое количество туристов, было много молодежи. Это хорошо, правильно. На следующий день съездили в Беловежскую пущу. Был там последний раз 15 лет назад, поэтому на многое посмотрел совсем другими глазами.

– Где ночевали?

– В основном в палатках, старались выбирать самые живописные места вблизи водоемов. Но в Турове пришлось заночевать в гостинице, поскольку похолодало, а в Бресте остановились в хостеле. В целом поездка обошлась нам недорого, зато сколько впечатлений мы получили.

– И все-таки их оказалось недостаточно, раз в августе отправились на Дальний Восток?

– Да нет, просто это уже традиция такая: путешествовать по Беларуси и в горы – они уже не отпускают.

– Как добирались до Камчатки? Сколько часов занял перелет? Это наверняка было очень дорого?

– До Москвы – на машине, потом самолетом с двумя пересадками в Екатеринбурге и Владивостоке до Петропавловска-Камчатского. Добирались примерно сутки. Прямым рейсом долетели бы на самолете за 9 часов. С пересадками получилось дольше, но значительно бюджетнее, к тому же в ожидании рейса смогли побродить по Екатеринбургу и Владивостоку.

– Сколько дней вы провели на полуострове?

– Прилетели мы в Петропавловск-Камчатский 23 августа и пробыли там 12 дней.

– Да, помню, как вы заставили меня поволноваться, когда 3 сентября с Камчатки пришла новость о гибели девяти туристов при восхождении на вулкан Ключевская Сопка. Я же знала, что вы где-то там путешествуете.

– Нет, мы на Ключевскую Сопку не собирались. Мы хотели подняться на вулканы Горелый и Мутновский. На первый получилось взойти только со второго раза. Мы уже добрались до подножия вулкана, разбили штурмовой лагерь, но вечером поднялся ветер. За ночь он порвал нашу палатку, согнул дуги и к утру только усилился. Если бы мы продолжили восхождение, то тоже могли погибнуть. Решили вернуться назад в поселок Термальный и переждать непогоду внизу. В течение двух дней ходили рыбачить на речку с забавным названием Паратунка. Рыбы там видимо-невидимо, но к нашим спиннингам она была почему-то абсолютна равнодушна. Короче, рыбу нам пришлось покупать у местных пацанов. Один килограмм свежевыловленной красной рыбы, которой славится Камчатка, стоил 100 рублей, а килограмм икры – 2000 рублей. Мы ее солили сами, по местному рецепту. Очень вкусно получалось.

– А купались?

– Конечно, правда, вода холодная была, всего 15 градусов. Все-таки Дальний Восток, сказывается влияние океана и моря. То ли дело искупаться в термальных источниках. Как только погода выровнялась, мы отправились к кратеру действующего вулкана Мутновский. Это одно из самых красивых мест на Камчатке. У подножия вулкана, окутанного клубами пара, находятся термальные источники и долина гейзеров – в воде можно яйца варить, а на склоне построена самая мощная геотермальная станция полуострова – Мутновская ГеоЭС, благодаря которой в каждом третьем доме в камчатских городах горит свет.

Погода была хорошая, поэтому после Мутновского мы отправились на соседний Горелый. На попутке добрались к подножию, потом пешком, само восхождение заняло 2 часа. Высота его вершины – 1829 метров над уровнем моря. Внешне вулкан не привлекает внимания, пока не заглянешь в его кратеры. Их около десятка, но самые интересные «Голубое озеро» и «Активный». Первый кратер самый большой с красивейшим озером ярко-голубого цвета. На дне второго находится кислотное озеро бирюзового цвета с зеленоватым оттенком. Спускаться к кратеру опасно из-за риска отравления ядовитыми сернистыми газами.

– Чем еще запомнилась Камчатка?

– Халактырским пляжем с черным вулканическим песком. Он абсолютно черный и магнитится. Халактырский пляж расположился на восточном побережье Камчатки, недалеко от Петропавловска-Камчатского, и омывается Тихим океаном. Температура воды даже в самые жаркие дни прогревается до 15 градусов, но я все равно искупался.

– Какие ощущения испытываешь, глядя на Тихий океан?

– Эта мощь и красота действительно ошеломляют и производят сильное впечатление. Только представьте: перед тобой распростерся океан, а за ним где-то – Америка, справа – Петропавловск-Камчатский, слева – Чукотка, позади – вулканы, Охотское море, одним словом – Россия, бескрайняя и великая. Ведь подумать только: чтобы добраться сюда, пришлось пересечь 9 часовых полюсов.

– На Охотском море были?

– Нет, только из иллюминатора самолета видели. Зато в Петропавловске-Камчатском совершили водную экскурсию в открытый океан. Китов и касаток не посчастливилось встретить, но увидели птичьи острова, нерп, да и рыбалка удалась: поймали морских окуней. Отъелись крабами-стригунами, довольно распространенными на тихоокеанском побережье. Я вообще первый раз в жизни ел крабов. И, что интересно, варили их в воде из океана. Вкус волшебный! Пробовали сварить на привале сами в речной воде с добавлением соли – совсем не то.

Побывали, как водится, на экскурсиях в музеях Петропавловска-Камчатского: вулканариуме и интерактивном промышленном музее, где рассказывается о рыбах, рыбной промышленности и истории основания «Океанрыбфлота».

Хотели еще съездить в тайгу, в аутентичные деревни, где занимаются оленеводством, но времени не хватило.

– На Камчатке, как и на Эльбрусе, флаг наш тоже водружали?

– А как же! И флаг Республики Беларусь, и Буда-Кошелевского района, и отдела. Это святая традиция.

– Ночевали, конечно, в палатках?

– А где же еще?! Правда, на третий день перебрались из тайги в поселок: поближе к людям и собакам, подальше от медведей. Случилось это после встречи с местным рыбаком, наглядно продемонстрировавшим нам последствия встречи с медведем.

– А сами встречались?

– Нет, нам повезло. Только однажды утром на берегу реки, где мы вечером удили, обнаружили следы мишки. Так что, если вас не пугают медведи и длительный перелет, если есть желание к авантюрным путешествиям, собирайте рюкзак и отправляйтесь в отпуск на Камчатку. Это одно из самых удивительных мест на планете. Побывать на Камчатке – это как побывать на другой планете. Природа здесь особенная: красивая, но суровая. Конечно, ленивым и изнеженным завсегдатаям пляжей делать здесь нечего. А вот настоящим романтикам, экстремалам и ценителям первозданной дикой природы – самое место. Здесь есть что посмотреть, будьте уверены. Красоту здешних гор и долин, вулканов, рек и лесов трудно описать словами. Это настоящий рай для активных туристов.

– Что привезли с Камчатки на память?

– Конечно, красную икру и кусочек вулкана, а еще незабываемые впечатления и воспоминания.

Ирина ПАЛУБЕЦ

Фото из архива

Виталия Подзеруна