Сегодня в районном Следственном комитете состоялась профориентационная встреча с криминалистическим отделом управления Следственного комитета по Гомельской области при участии РОСК.

Учащиеся выпускных классов узнали о нюансах работы следователя, каким образом специалисты ищут, фиксируют и перевозят улики, исследуют место преступления, о плюсах поступления в Академию МВД. Преимущества учебы в Академии – стаж, учет которого стартует с момента поступления в вуз, высокая заработная плата, интересная профессия, требующая хороших анализаторских способностей.

Будущие абитуриенты ознакомились с инструментарием следователя. Каждый раз при необходимости криминалисты выезжают на специализированной машине, оснащенной всем необходимым. Оказывается, в арсенале следователей даже лак для волос, суперклей, несколько видов различных ножниц и металлоискатели.

Наиболее интересными для школьников оказались истории из профессиональной практики следователей, в том числе происходящих на Будакошелевщине. Многие ребята загорелись желанием узнать об этой профессии намного больше.

Алина ЮРИНСКАЯ

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