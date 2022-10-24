Президент Беларуси Александр Лукашенко начал рабочую неделю с обсуждения ситуации в банковской сфере, передает корреспондент БЕЛТА.

На доклад были приглашены председатель правления Национального банка Павел Каллаур, первый вице-премьер Николай Снопков, заместитель главы Администрации Президента Максим Ермолович, помощник Президента Республики Беларусь Валерий Бельский.

Глава государства поставил перед участниками мероприятия ряд вопросов и предложил обсудить широкий спектр тем. Они касаются работы банковской системы в условиях санкционного давления, обеспечения расчетов субъектов хозяйствования по внешнеторговым операциям, сотрудничества с банками в Азии — регионе, который сейчас активно развивается и занимает все более значимое место в мире. Вынесенные на обсуждение вопросы также касаются поддержки работы реального сектора экономики, доступности кредитных ресурсов, инфляции, участия банковской системы в реализации интеграционных проектов с Российской Федерацией.

О санкциях

Александр Лукашенко напомнил, что в отношении Беларуси были введены беспрецедентные санкции. «Год фактически проработали в этом режиме. Надо отдать должное и экономике, и особенно банковской системе — мы выдержали эти санкции. Но, как я говорил, успокаиваться ни в коем случае нельзя. Первый вопрос: как банковская система реагировала на это беспрецедентное агрессивное санкционное давление, как была мобилизована банковская система?» — поинтересовался глава государства.

О внешнеторговых операциях и токсичных долларе и евро

Второй и очень важный вопрос, который обозначил глава государства, касается мер по обеспечению расчетов субъектов хозяйствования по внешнеторговым операциям. «Похоже, мы его также преодолеваем», — отметил он.

Александр Лукашенко констатировал, что ситуация в этом плане усложнилась и в большей степени зависит от партнеров — иностранных банков. «Но тем не менее вроде бы справляемся. Но есть отдельные моменты. Я это чувствую, бывая на конкретных предприятиях, когда они просят о помощи. Поэтому хотелось бы услышать и ответы на эти вопросы — как мы здесь справляемся», — сказал Президент.

Он заметил, что по экспортно-импортным операциям 75% и более расчетов в мире осуществляется с использованием доллара и евро. «Токсичных для нас валют», — отметил Александр Лукашенко.

О реальном секторе экономики и доступности кредитов

Следующий не менее важный вопрос — обеспечение работы реального сектора экономики. «Извечная проблема: Национальный банк пытается проводить более жесткую политику; правительство, субъекты хозяйствования просят, чтобы она была помягче», — отметил белорусский лидер.

«Вопрос доступности кредитов. Центральный вопрос, который мы должны с вами обсудить. Это касается поддержки реального сектора экономики», — заявил Александр Лукашенко.

Он также отметил, что в свое время в Беларуси был инициирован ряд новаций в развитии банковской системы. «БЕЛКАРТ, ЕРИП, система передачи финансовой информации, потом сервисы мгновенных платежей. Как обстоят дела?» — поинтересовался глава государства.

О сотрудничестве с банками в Азии и интеграционных проектах с Россией

«Понятно, что будущее за Азией. И повестку мирового развития сегодня задает Азия», — заметил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что это направление надо держать в фокусе и внимании. «Как у нас здесь развивается ситуация в сотрудничестве с азиатскими банками, азиатскими экономическими субъектами? Какие предпринимаются (действия. — Прим. БЕЛТА) Национальным банком в связи с перестройкой всего мирового хозяйства на Азию? Вопрос во времени. Не упускаем ли мы здесь время?» — обозначил вопросы глава государства.

Еще один вопрос — интеграционные проекты с Российской Федерацией, все ли выполняется в соответствии с имеющимися договоренностями.