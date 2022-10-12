На охоте запрещается:

использовать охотничье оружие, имеющее технические неисправности;

применять патроны, не соответствующие данному охотничьему оружию;

осуществлять посадку в транспортное средство и высадку из него с заряженным охотничьим оружием;

доставать собранное охотничье оружие за ствол (стволы) из транспортного средства;

производить стрельбу на шум, шорох, по неясно видимой цели, в условиях плохой видимости (в густой туман, в сильный снегопад, против солнца и так далее);

производить стрельбу по взлетающей птице ниже 2,5 метра в условиях ограниченной видимости;

производить стрельбу и находиться с заряженным охотничьим оружием на расстоянии менее 200 метров от крайнего строения населенного пункта;

производить стрельбу в направлении людей, населенных пунктов, сельскохозяйственных или домашних животных (за исключением бродячих кошек и беспородных собак), транспортных средств из огнестрельного гладкоствольного охотничьего оружия на расстоянии менее 500 метров до них и из огнестрельного охотничьего оружия с нарезным стволом – менее 2 километров;

направлять охотничье оружие, в том числе незаряженное, на человека, сельскохозяйственных или домашних животных (за исключением бродячих кошек и беспородных собак) либо места их размещения;

без необходимости производить выстрел, взводить курок внешнекуркового оружия или снимать с предохранителя внутрикурковое оружие;

производить стрельбу из лодки через гребцов или других охотников, находящихся в лодке;

добивать прикладом оружия раненое охотничье животное.

При передвижении для проведения охоты на всех видах транспортных средств охотничье оружие должно быть разряженным и зачехленным, за исключением случаев, установленных настоящими Правилами.

При переездах в пределах охотничьих угодий вне автомобильных дорог общего пользования допускается держать огнестрельное охотничье оружие собранным, но обязательно разряженным и направленным стволом (стволами) вверх или в сторону от находящихся рядом людей.

Допускается перевозка разряженного незачехленного охотничьего оружия по дорогам общего пользования в границах разрешенных территорий по охотничьей путевке к разрешению при проведении охоты с назначением руководителя охоты, являющегося должностным лицом пользователя охотничьих угодий, за исключением участков указанных дорог в границах населенных пунктов.

При охоте с маломерного судна с подъезда может быть заряжено охотничье оружие охотников, находящихся впереди или по бортам по курсу маломерного судна.

Охотничье оружие должно быть разряжено при:

преодолении на охоте различных препятствий (канавы, изгороди, буреломы и другое), переходе по кладям через речки, ручьи;

переезде из одного загона в другой, перед посадкой в транспортное средство;

подходе к месту привала и сбора;

встрече с должностными лицами Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, Министерства лесного хозяйства, органа внутренних дел, пользователя охотничьих угодий, осуществляющими охрану охотничьих животных в охотничьих угодьях, по их требованию.

Охотник может производить стрельбу, только предварительно убедившись в том, что в направлении выстрела нет людей или домашних животных. После осечки охотничье ружье можно открывать только через 3 — 5 секунд. При попадании инородных предметов (земли, снега, травы, листьев и других) в каналы стволов охотничьего оружия их необходимо незамедлительно прочистить.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: г. Жлобин ул. Петровского 45/2а тел. 2-76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская межрайонная инспекция ОЖиРМ.