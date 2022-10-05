Тему проведения профориентационной работы по поступлению в учреждения образования сельскохозяйственного профиля обсудили в минувший понедельник в ходе встречи с руководителями учреждений образования района. Мероприятие прошло на базе СШ №1 райцентра.

В диалоге приняли участие начальник отдела организационно-кадровой работы райисполкома Артем Гришай и кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры хранения и переработки растительного сырья Гродненского аграрного университета Елена Минина.

В ходе встречи также рассмотрели пути решения проблем, возникающих при заключении целевых договоров. По итогам определена дорожная карта эффективной работы по заключению целевых договоров на поступление в учреждения образования сельскохозяйственного профиля и закреплению кадров.

Отработаны проблемные вопросы, возникающие в ходе профориентации. Обращено внимание присутствующих на необходимость активной работы с родительской общественностью по разъяснению перспектив обучения в учреждениях образования аграрного профиля.

Подводя итоги совещания, отмечено, что необходимо задействовать все резервы для достижения устойчивого результата, оперативно реагировать и ориентировать выпускников для поступления в учреждения образования, исходя из имеющегося потенциала.

В связи с тем, что наш регион аграрный, наиболее востребованы на рынке труда специалисты именно сельскохозяйственного профиля.