Грипп – инфекционное заболевание, которое ежегодно поражает до 10-12% населения области. Риск заболеть есть у каждого, так как вирус гриппа передается от человека к человеку очень легко и незаметно: при разговоре, кашле, чихании.

Большинство из нас считает, что это достаточно безобидное заболевание. Но, к сожалению, грипп – это та инфекция, которая дает наибольшее количество осложнений. Попав в организм, она размножается, разрушая клетки легких и других органов с высокой скоростью. Именно осложнения и являются непосредственной причиной инвалидности или приводят к летальному исходу после перенесенного гриппа.

Как защитить себя от гриппа и ОРВИ? По мнению врачей, наиболее эффективным и экономичным методом профилактики гриппа является вакцинопрофилактика. Ежегодная иммунизация против гриппа существенно снижает обращаемость к врачам и потерю рабочего времени, так как уровень заболеваемости гриппом среди привитых в 5 раз ниже, чем среди непривитых.

1 октября в районе стартовала и набирает обороты вакцинация против гриппа. Только за неделю в ЦРБ привилось 2% населения района. Иммунизация контингентов риска проводится вакциной «Гриппол плюс» на бесплатной основе. К контингентам риска относятся группы населения, имеющие хронические заболевания легких, сердечно-сосудистой системы, врожденные или приобретенные иммунодефициты, сахарный диабет, заболевания почек, печени, и т.д., а также лица, которые по роду своей деятельности общаются с большим количеством людей (медработники, работники аптек, воспитатели и педагоги, работники сферы обслуживания, служб по обеспечению жизнедеятельности и безопасности государства).

По-прежнему актуальной остается и вакцинация против гриппа граждан, не относящихся к группам риска. Сделать прививку они могут платно вакцинами «Гриппол плюс» (Российская Федерация) и «Ваксигрип Тетра» (Франция).

В настоящее время продолжается и бустерная вакцинация против инфекции COVID-19. Первую бустерную прививку получили уже более 60% населения района. Для проведения вакцинации в мед-учреждениях имеются вакцины «Спутник V» (Россия) и «VeroCell» (Китай).

Необходимо отметить, что с согласия пациентов допускается совместное применение вакцин против COVID-19 и гриппа.

По всем интересующим вопросам можно обратиться в медучреждения по месту жительства (ФАПы, АВОП) либо в райполиклинику (контактные тел.: 7-22-10, 7-08-69).

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Ирины Палубец