• Теплый октябрь – к морозной зиме, сильные и продолжительные холода – к суровой.

• Гром в октябре предвещает бесснежную, короткую и мягкую зиму.

• В начале месяца подул восточный ветер – к скорой сухой погоде, западный – к мокрой, северный – к стуже.

• С какого числа в октябре ударят морозы, с такого числа в апреле следующего года начнется теплая погода.

• Если октябрь запорошен снегом, весной снег долго не сойдет с полей.

• В октябре луна в кругах – лето будет сухое.

• Листопад прошел быстро – зима будет суровой, а если листья остаются зелеными и долго держатся на деревьях – будет короткой, с небольшими морозами.

• Деревья расцветают во второй раз – к теплой и долгой осени.