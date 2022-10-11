Заболеваемость раком молочной железы неуклонно растёт и ежегодно в мире выявляют не менее 1 миллиона вновь заболевших.

Рак молочной железы составляет 10 % мировой онкологической заболеваемости, занимает первое место среди всех злокачественных новообразований у женщин. Около 80 % случаев выявляется у женщин после 50 лет. С каждым годом наблюдается увеличение выявляемости рака молочных желез у женщин более молодого возраста.

В Беларуси в структуре заболеваемости среди всех злокачественных новообразований у женщин рак молочной железы занимает первое место. При этом и сейчас доля лиц с запущенной стадией заболеваний среди первичных пациенток достаточно велика. В связи с этим снижение смертности от этого заболевания и успехи в его лечении во многом определяются ранней диагностикой заболевания.

Есть множество факторов влияющих на развитие данного заболевания. Основные факторы, рака молочных желез:

Возраст. Рак молочной железы чаще выявляется в возрасте от 40 до 60 лет (около 50% всех случаев).

Наследственная предрасположенность. При наличии рака молочной железы у близких родственников (особенно в молодом возрасте) риск выявления опухоли в 2,5 — 5 раз выше (в зависимости от степени родства).

Ранее выявленный и вылеченный рак в одной молочной железе. В этом случае всегда есть вероятность развития опухоли во второй груди.

Травмы молочных желез. Очень часто женщины, обратившиеся к врачу, отмечают, что опухоль в молочной железе появилась после травмы (удар, ушиб в области молочной железы).

Избыточное потребление животных жиров, высококалорийной пищи, недостаток витаминов (особенно А,Е,С), ожирение, также повышают риск заболеть онкологическим заболеванием.

Раннее, до 12 лет, начало менструаций и поздний климакс (после 53 — 55 лет), поздние первые роды (26 лет и старше), роды после 40 лет, малое число родов, кратковременность кормления грудью, частые аборты, нерегулярность и позднее начало половой жизни, воспалительные заболевания молочных желез, длительная (более 10 лет) заместительная гормональная терапия.

Нарушение функции печени, щитовидной железы, яичников. Это связано с нарушениями выработки и разрушения женских половых гормонов.

Повышенная ионизирующая радиация.

На ранних этапах развития рак молочных желез может себя никак не проявлять. Чем более большой становиться опухоль, тем сильнее будут выражены клинические проявления. Проявлениями рака груди могут быть: узловые образования или четкие уплотнения в груди, внезапно возникшие кровянистые или серозные выделения из соска, оставляющие след на бюстгальтере, боль в груди, плече или подмышечной области, увеличение подмышечных лимфатических узлов, трещины на сосках, втяжение кожи или сосков, отечность кожи в виде «лимонной корки», изменение формы и размеров молочной железы, покраснение и изменения кожного покрова. Без лечения опухоль постепенно увеличивается в размерах, прорастает в кожу и/или грудную стенку, увеличивается риск появления метастазов (через лимфатические сосуды в лимфатические узлы, через кровь – по другим органам и тканям). Чаще всего рак молочной железы метастазирует в легкие, печень, кости, головной мозг. Когда появились метастазы в эти органы прогноз будет очень неблагоприятным.

Скрининг — важный этап профилактического обследования практически здорового населения с целью выявления скрыто протекающих заболеваний. Основными методами скрининга рака молочных желез являются маммография, УЗИ молочных желез, обследование молочных желез врачом и самообследование.

Около 90% опухолей молочных желез женщины выявляют самостоятельно. При этом не менее чем у половины из них процесс первично неоперабелен.

Самообследование молочных желез следует проводить регулярно и при обнаружении каких либо изменений рекомендуется немедля обратится к врачу.

Маммография — ведущий метод скрининга рака молочной железы у женщин старше 40 лет, поскольку специфичность метода составляет не менее 95%. При помощи маммографии можно оценить размеры опухоли, ее место расположения, выявить наличие метатстазов в регионарные лимфоузлы. Рекомендуется проводить маммографию женщинам после 40 лет 1 раз в 2 года, УЗИ молочных желез 1 раз в год. Это позволит выявить опухоль на более ранних стадиях. Следует отметить, что УЗИ и маммография – взаимодополняющие методы.

Все женщины с 50 до 69 лет подлежат скринингу рака молочных желез 1 раз в 2 года. УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» направляет в медико-генетический центр «Брак и семья» г. Гомеля женщин соответствующего возраста, процедура выполняется бесплатно.

Для того, чтобы окончательно установить диагноз необходимо провести морфологическую верификацию (чаще всего производят пункционную аспирационную биопсию опухоли с последующим исследованием материала).

Выбор конкретного метода лечения рака молочной железы определяется рядом факторов: типом опухоли; стадией заболевания; общим состоянием пациента. В лечении рака молочной железы может применяться: оперативное вмешательство, химиотерапия, гормонотерапия, лучевая терапия. Как правило, используют комбинации из вышеперечисленных методов, так как это позволяет добиться более лучших результатов.

Профилактика рака молочной железы подразумевает под собой устранение факторов риска развития рака, регулярное самостоятельное обследование молочных желез, ежегодный осмотр у врача с выполнением маммографии или ультразвукового исследования молочных желез.

14 октября с 9.00 до 10:00 будет организована «горячая» телефонная линия. Свои вопросы по профилактике рака молочной железы вы можете задать врачу – онкологу Журовой Н.В. по телефону 7-21-57.

15 октября 2022 года в рамках акции «Победим рак молочной железы» с 09:00 до 14:00 в условиях консультативно-поликлинического отделения У «ГОКОД» будут проводиться консультации врачами-онкологами-хирургами (маммологами) по предварительной записи по телефонам: (0232) 50-42-66, (0232) 49-19-19, (0232) 49-19-37; с выполнением УЗИ-диагностики молочных желез и маммографии.

Врач — онколог

УЗ «Буда- Кошелевская ЦРБ» Н.В. Журова