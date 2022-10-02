Если вы считаете, что будущие айтишники и физики-ядерщики «куются» исключительно в профильных спецшколах и лицеях, готовьтесь распрощаться со стереотипами. Потому что речь пойдет о маленькой сельской школе на Гомельщине, где дают такие знания и умения, которые позволяют детям конкурировать со своими городскими сверстниками. Они становятся призерами на предметных олимпиадах, получают высокие баллы на ЦТ и поступают в самые престижные вузы страны. О цене успеха и об образовании в целом мы поговорили с директором школы Сергеем Качкиным.

– Сергей Александрович, в чем феномен Дуравичской школы? Почему к вам переходят из других школ, в том числе городских, а на платные занятия выстраивается очередь?

– Позвольте, я задам вам встречный вопрос: по каким критериям родители, которые думают о будущем своего ребенка, выбирают школу: близкое расположение к дому или качественное образование? Конечно, последнее. Нравится учитель одному ученику – «сарафанное радио» тут же разнесет это по району и к нему пойдут дети. К нам стали переходить ребята из других учреждений образования с 2015 года и сегодня в школе занимаются уже 27 детей из райцентра и других населенных пунктов. Плюс ежегодно мы беремся за подготовку к сдаче ЦТ учеников из других школ, в том числе в онлайн-формате. Так что саморекламой мы не занимаемся. Самая лучшая реклама – это то, как школа учит своих учеников. Еще несколько лет назад мы с коллегами не могли похвастаться ни призерами олимпиад, ни высокими баллами на ЦТ. Не один год мы зарабатывали себе имя, но теперь оно работает на нас.

– Как имя зарабатывалось?

– Как сказал наш классик Владимир Короткевич: «Рабі нечаканае, рабі, як не бывае, рабі, як не робіць ніхто, – і тады пераможаш!» Я возглавил школу в 2008-м. Можно было, конечно, идти по накатанной – это всегда проще. Но так просто просиживать кресло, бояться брать на себя ответственность, не стремиться к лучшим результатам не в моем характере. Тем более, я здесь родился и вырос, здесь учились мои старшие дети. Что скрывать, было нелегко, да и сейчас проблем хватает. Когда ломаешь сис-тему, возникает много недовольных. Кто-то не хочет перестраиваться из принципа, иной опасается, что не сможет найти свое место, а учиться новому не желает. А без педагога, без коллектива единомышленников, крепких предметников один директор, будь он хоть семи пядей во лбу, ничего не сделает. Потому что педагог по-прежнему остается основной фигурой – родители и дети идут на учителя. К счастью, в нашей школе есть такие энтузиасты, готовые работать с детьми, не считаясь с личным временем. Их не так много, как хотелось бы, но достаточно, чтобы добиваться результатов. Можете приехать в любое время и убедиться сами: мы занимаемся с детьми до 7 вечера и в субботу. Мне остается только мотивировать учителей.

– А какие ресурсы используете, чтобы мотивировать педагогов?

– Известно какие: учителя, которые «тренируют» призеров и победителей олимпиад и конкурсов, готовят учеников к ЦТ, получают существенную материальную поддержку. Мой принцип: результат требует работы, а работа требует оплаты. Уравниловки я не люблю.

– Если где-то прибыло – значит, в другом месте убыло. Я сейчас не про закон сохранения материи, как вы догадались. Коллеги из других школ на вас зуб не точат, что учеников переманиваете?

– Я за честную конкуренцию, но в «битве за учеников» победит сильнейший. На периферии с детьми не густо: урбанизацию никто не отменял. Просто сидеть и ждать, что к тебе приведут детей, больше нельзя: того и гляди закроют. Если ты хочешь, чтобы школа жила, нужно привлекать детей, а для этого надо быть лучшим. Победителю достанется будущее.

Пока одни «спят в шапку», мы действуем: выстроили систему работы школы в интересах и для развития своих учеников. Берем всех желающих. К нам, как правило, приходят дети, мотивированные своим окружением на хорошую учебу.

Ставку делаем на физико-математический профиль. Создаем для технарей образовательную среду и даже больше: тепличные условия. С 2018 года открыли профильные группы, но готовим и к ЦТ по истории. Третий год пошел, как мы ввели в школе английский язык. Во-первых, это язык программирования, а во-вторых, дети из городских школ, которые переходят к нам, изучают английский. Из преимуществ: малая наполняемость классов, индивидуальный подход, бесплатная подготовка к ЦТ.

– Бесплатная? А как же платные услуги?

– Платно готовим к ЦТ только учеников других школ, для своих все бесплатно. Такова наша политика. За счет платных услуг делаем косметические ремонты, обновляем материально-техническую базу. Так, оборудовали кабинет физики, химии и компьютерный класс, подключили интернет, приобрели 3D-принтер, отремонтировали раздевалки и сделали душевые, обустроили прачечную и полноценную кухню для девочек. Щедрый подарок от районного исполнительного комитета буквально накануне Дня учителя передал нашей школе глава района Анатолий Гапоник. 29 сентября он вручил денежный сертификат на сумму 20 тысяч руб-лей в качестве поощрения за работу по привлечению внебюджетных средств. Приятно, что наши труды заметили и оценили. В течение продолжительного времени мы прикладывали усилия для достижения наилучших результатов не зря.

– Уже решили, на что потратите деньги?

– Конечно. Эти средства мы направим на оборудование компьютерного класса и закупку наборов для конструирования роботов, поскольку давно хотим развить такие перспективные направления, как программирование и робототехника. К слову, мы уже обзавелись двумя наборами для конструирования роботов. Один из них, кстати, подарил наш выпускник Юра Гришечкин. Он из местных, дуравичских. Не скажу, что Юра был одаренным, но трудолюбия и целеустремленности ему было не занимать. Он работает в IT-сфере, открыл свою собственную фирму, но родную школу не забывает. Вообще, у меня много учеников, которыми я действительно горжусь.

– Как вы все успеваете: и школой руководить, и ремонты делать, и физику преподавать в профильном классе, и заниматься репетиторством?

– Как я уже говорил, у меня есть надежная команда. Все образовательные вопросы, ведение документации, а также вопросы ремонта и подготовки к ЦТ по истории берет на себя мой заместитель по учебной работе Валентина Лукомская. Она профессионал, каких мало, и генератор идей. Ирина Качкина закрывает математику в профильном классе, Юрий Торгонский – физику. Он же ведет кружок робототехники. Учитель немецкого и английского языков Алеся Пантелеева пришла в школу 3 года назад молодым специалистом и осталась у нас. Дети в ней души не чают.

Есть энтузиасты, заинтересованные в развитии школы, и среди технического персонала. Например, у Галины Данильчук просто золотые руки – ей можно доверить любые ремонтные работы: от укладки плитки до покраски.

– Сергей Александрович, в чем вы видите свою миссию, миссию учителя?

– Как в советское время говорили? Сеять разумное, доброе, вечное. Учить ответственности перед собой и страной, а не потребителей плодить. Как заметил наш Президент Александр Лукашенко, образование – это не сфера услуг, не бизнес, а оплот нашей государственности, социально значимая отрасль экономики. Учителя должны учить, воспитывать, а не оказывать услуги.

– Опыт Дуравичской школы, на мой взгляд, стоит повторить и в других учреждениях. Готовы делиться секретами?

– Если кому-то из коллег интересен наш опыт, мы с радостью поделимся достижениями и методиками. Ведь в конечном итоге все мы работаем не для того, чтобы победить в конкуренции между школами, а на благо наших детей, а значит будущего нашей страны.

Ирина ПАЛУБЕЦ

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