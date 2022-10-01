Уважаемые ветераны, представители старшего поколения, от всей души поздравляем вас с Днем пожилых людей!



Этот праздник наполнен чувством огромной благодарности к людям старшего поколения: их мудрости, созидательному труду, гражданской зрелости, преданности стране и любви к своему народу.

Крепкого всем здоровья, благополучия, радости, любви и заботы от ваших родных и близких вам людей! Пусть в каждом доме царят мир, добро и согласие, а дети и внуки растут под ясным солнцем и мирным небом.

Председатель районного исполнительного комитета

Анатолий ГАПОНИК

Председатель районного Совета депутатов

Наталья КИСЕЛЕВА