Уважаемые работники образования, ветераны педагогического труда, поздравляем вас с профессиональным праздником!



Быть педагогом – сложный, но благородный труд. Своей самоотверженностью, постоянным творческим поиском, личным примером учитель закладывает основы завтрашнего дня, определяет ход истории и влияет на судьбы поколений. Выражаем признательность и уважение учителям и воспитателям, методистам и преподавателям, всем, кто ежедневно передает свои знания, опыт и душевное тепло нашим детям, воспитывает у подрастающего поколения любовь к своей Родине, вносит свой вклад в социально-экономическое развитие страны.

Желаем вам новых профессиональных успехов и новых открытий, радости от общения с детьми, здоровья, счастья и удачи.

Председатель районного исполнительного комитета

Анатолий ГАПОНИК

Председатель районного Совета депутатов

Наталья КИСЕЛЕВА