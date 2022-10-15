Наши герои фактически не расстаются –

и дома, и на работе вместе. Оба трудятся в РУП «Белоруснефть-Особино». Общего у них много: 21 год совместной жизни, четверо родных детей и трое приемных. В преддверии самых трогательных праздников – Дня матери и Недели родительской любви – корреспондент «Авангарда» побывал

в гостях у Марины и Петра Бондаренко и узнал, как им удается совмещать воспитание детей, работу и хобби и что они считают главным счастьем

в жизни.

В октябре 2001 года супруги создали свою крепкую семью, а в 2017-м решили поделиться теплом и любовью с приемными детьми Александрой и Артемом. Когда Александра выросла и переехала в областной центр, где сейчас работает тренером по велоспорту, они приняли в свою семью и Никиту – брата Александры и Артема. К слову, все приемные дети – двоюродные племянники Марины. Когда ребята оказались в трудной жизненной ситуации, Марина и Петр без долгих раздумий открыли для них двери своего дома и подарили теплоту и любовь без остатка.

Как часто бывает в большой семье, мальчики помогают по дому отцу, а девочки – маме. Папина опора и первый помощник – сын Иван. В марте ему исполнится 19, и он тоже работает в РУП «Белоруснефть-Особино» трактористом. Не отстают от Ивана и приемные Артем и Никита. Правда, Артем может помочь только на выходных или на каникулах – юноше уже 16 и он осваивает в Чечерском профессиональном лицее профессии электросварщика, водителя и слесаря по ремонту автомобилей.

Одиннадцатилетний Никита тоже оказывает посильную помощь в перерывах между уроками и велотренировками.

Красавицы Диана, Надежда и Мария, им 21,13 и 9 лет, всегда готовы помочь маме и с готовкой, и с уборкой. Как и мама, они любят творить, что-то мастерить своими руками.

«Мы с супругом сами росли в многодетных семьях. Правда, у Петра – два брата, а у меня – 6 сестер. Так что обоим было не привыкать к большой компании. Не могу сказать, что я планировала большую семью, но и не жалею ни о чем. Я благодарна Богу за все: за мужа, за детей, за любовь. Конечно, вырастить и поставить на ноги столько детей трудно. Не верьте, когда говорят, что это становится просто после третьего, четвертого. Ведь, помимо домашних хлопот, каждому нужно уделить внимание, утешить в трудную минуту и поддержать. Нам с мужем повезло: все дети самостоятельные, отзывчивые, дружные и трудолюбивые, но каждый со своим характером, к каждому нужно найти подход. Пока справляемся. Как? Не задумывалась, если честно. Просто мы любим их, переживаем за каждого. Мы для них живем», – призналась Марина.

Петр поддерживает супругу во всем, перспектива большой семьи его тоже никогда не пугала. «Конечно, родительство – это большая ответственность и действительно сложная работа. Пожалуй, одна из самых трудных. Содержать большую семью, создать условия для развития детей, привить правильное отношение к жизни и помочь встать на ноги – все это могут дать только мать и отец», – подключается к разговору Петр.

В 2011 году супруги Бондаренко, как и многие многодетные семьи, благодаря поддержке государства построили трехкомнатную квартиру в Коммунаре, а спустя 10 лет приступили к строительству большого дома в Череповке Октябрьского сельсовета, кстати, тоже при господдержке. Все-таки три комнаты для такой большой семьи маловато. Мечтают о том времени, когда завершат внутреннюю отделку в собственном доме в деревне. Ну а пока, как говорится, в тесноте, да не в обиде.

Они всецело преданы служению семье, детям, добросовестно трудятся в РУП «Белоруснефть-Особино», держат большое хозяйство, выращивают овощи, клубнику и малину. При этом Марина еще находит время и на хобби: мастерит из бисера и полимерной глины, делает аксессуары для волос и многое другое.

«Иногда приду с ночной смены, кажется, только бы до кровати добраться, а руки так и тянутся что-нибудь смастерить – люблю творчество. Правду говорят: охота пуще неволи. Сперва делала бантики для волос домочадцам и племянницам, их у меня много. Потом подтянулись друзья, знакомые. Заказов становилось с каждым днем все больше и больше, поэтому в 2021 году решила оформить ремесленничество. Работы я не боюсь, с 14 лет тружусь: начинала на овощно-консервном заводе, а в 2013-м перешла на птицефабрику. Мама приучила нас никогда не ждать помощи от кого бы то ни было, а рассчитывать только на себя. Мы и детей рожали, не надеясь на льготы и привилегии, а для того, чтобы ощутить радость и счастье родительства», – делится Марина.

Свои работы она реализует посредством соцсетей, на выставках-продажах, которые периодически проводятся в Коммунаре и в районе. Есть у нее и постоянная клиентская база в агрогородке. В свою очередь женщина старается найти время в плотном рабочем графике, чтобы посещать мастер-классы, развиваться. Вот недавно начала работать с полимерной глиной, пеноплексом и фоамираном, планирует научиться делать игрушки из ваты. «На все, если постараться и не лениться, можно найти время. Ведь когда делаешь то, что любишь, получаешь такое удовольствие от жизни, что забываешь об усталости, некогда просто. Конечно, это было бы невозможно, не будь поддержки со стороны мужа и детей. Приятно, что мое творчество оценили коллеги. Я с удовольствием участвую в тематических выставках, организованных на предприятии», – рассказала наша собеседница.

Любовь к творчеству, как призналась в беседе Марина, ей привила мама – мастерица на все руки. О Зое Петровне Старовойтовой мы тоже писали в районке. Женщина 34 года отдала РУП «Белоруснефть-Особино», совмещая работу с воспитанием семерых дочерей. Причем растила она их одна: муж скоропостижно ушел из жизни, когда Марине, нашей героине, было всего 14. Впрочем, это никак не сказалось на качестве воспитания: все дочери выросли достойными людьми, настоящими труженицами и заботливыми мамами.

Ирина ПАЛУБЕЦ

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